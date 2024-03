Over 15 prosent av sjuendeklassingene i Trondheim svarer at de har opplevd mobbing, nær en dobling på ett år. Det er skremmende. Vi må komme til bunns i hva tallene forteller oss og hvorfor det skjer. Publisert: 6. mars 2024 kl. 21:14 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Politikerne i Trondheim ble tirsdag orientert om hvordan skolene i byen gjør det i den siste Elevundersøkelsen. Den blir gjennomført på alle landets skoler hvert år og forteller mye om skolemiljøet. Resultatene fra i fjor er dyster lesing. Til tross for at norske skoler i mange år har arbeidet hardt for å motvirke mobbing, går utviklingen i stikk motsatt retning.

Mobbetallene er høyest blant sjuendeklassingene og noe lavere på høyere trinn. Likevel ser vi også her en voldsom økning siden året før. I orienteringen til politikerne står det at de aller fleste har et godt læringsmiljø, men at nesten dobbelt så mange elever opplevde det motsatte i 2023, sammenliknet med 2022.

Den samme utviklingen skjer også ellers i landet, men i Trondheim er tallene enda verre. Mobbing har vært et stort problem i skolen i mange år, men den har økt voldsomt etter pandemien.

Forskere som har studert tallene, for eksempel Christian Wendelborg på NTNU Samfunnsforskning, mener den negative utviklingen kan ha sammenheng med pandemien, med mer digital undervisning og med at elevene bruker mer tid på skjerm og på sosiale medier.

De har ingen klare svar, men mange mener mye av forklaringen ligger utenfor skolen. Det er likevel viktig at hver enkelt skole analyserer tallene nøye og undersøker om de kan gjøre mer i kampen mot mobbing.

Skolene kan uansett ikke løse dette alene, særlig når vi vet at mye av mobbingen skjer utenfor skoletid. Foreldrene har et stort ansvar. Det samme har politikerne, som må legge til rette for at så mange barn og unge som mulig inkluderes i ulike fellesskap. Frivilligheten spiller en avgjørende rolle her.

Samtidig trenger vi mer forskning og mer kunnskap. Hvordan henger det sammen at mobbetallene øker samtidig som myndighetene har trappet opp kampen mot mobbing? Her haster det å finne svar.