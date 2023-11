Først åpnet han for comeback, så kom han med bok, men i hjembyen rulles ikke den røde løperen ut. Publisert: 17. november 2023 kl. 07:43 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Ja, det blir mye Trond Giske i ukas Omadressert. Men slik blir det når han er involvert i et kinderegg av saker på under én uke.

* Først åpnet han for comeback i rikspolitikken

* Så kom konflikten med Trondheim Ap frem i lyset

* Og onsdag lanserte han boka «Verdt å slåss for»

For å ta det siste først. Kulturkommentator Terje Eidsvågs gir terningkast over boka, og politisk redaktør Siv Sandvik gir sin vurdering. Hun tar også på seg fortellerstemmen, og leser et humrende utdrag av boka.

Hun trekker også frem den kronglete veien til et eventuelt comeback i rikspolitikken. For blant Ap-toppene i Trondheim og Trøndelag er ikke Giske det han var før. Men samtidig forteller Sandvik hvorfor han har et balletak på det som skjer.

Og til slutt; Eidsvåg kommer med ukas filmanbefaling som er fra en regissør som står bak noen av de beste filmene siste 30 år.

