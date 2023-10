Kent Ranum (H) har lovet at prinsippene åpenhet og inkludering skal lede kommunen når han tar over ordførermakta i byen. Vi forventer at de samme prinsippene blir førende når byen etter hvert skal skifte styreform.

Publisert: 24. oktober 2023 kl. 19:17