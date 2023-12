Politikerne i Trøndelag fylkeskommune vedtok torsdag at det blir såkalt fritt skolevalg i Trondheim fra neste skoleår. Publisert: 10. desember 2023 kl. 21:04 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det betyr at elever fra hele byen vil komme inn på hvilken som helst skole i kommunen – så lenge de har gode nok karakterer. På individnivå gir det større valgfrihet. Men ordningen kan også føre til ulemper, så det er bra den skal evalueres etter to år.

Vedtaket sier også at det samme systemet blir innført i andre trønderske regioner fra høsten 2025. Vedtaket bygger på Stiklestadplattformen, som de blågrønne partiene ble enige om da de overtok makta i fylkeskommunen etter siste valg. Plattformen sier at partiene vil ha karakterbasert inntak «innenfor maksimalt sju geografisk definerte områder».

MDG, som ikke er en del av det blågrønne samarbeidet, stemte torsdag sammen med disse partiene og sørget for flertall for fritt skolevalg. I tillegg fikk MDG inn et punkt om at ordningen skal evalueres eksternt etter å ha virket i to år. Det punktet er viktig. For selv om det er bra at elevene får større valgfrihet, kan fritt skolevalg også få negative konsekvenser.

Vi kan blant annet få såkalte A- og B-skoler. Enkelte skoler kan få en opphopning av elever med gode karakterer. Andre skoler – særlig i områder med lav og spredt befolkning – kan få problemer med å tiltrekke seg ungdommer. Sp, som ellers har vært mot fritt skolevalg, overrasket nok mange når de nå bryter valgløftet og stemmer for en ordning som kan svekke skolene i distriktene.

Hvordan systemet blir i trønderske regioner, skal utredes i tida som kommer. Og siden ordningen skal evalueres, finnes det altså en vei tilbake.

Da Erna Solbergs (H) regjering for tre år siden ville innføre fritt skolevalg i hele landet, var vi skeptiske, blant annet fordi forslaget ville bryte med det lokale selvstyret. Nå er det derimot fylkespolitikerne, som kjenner regionen, som har gjort et vedtak. Ordningen skal dessuten utredes og senere evalueres.

Vi håper det vil vise seg at fordelene med større valgfrihet for elevene blir større enn ulempene. Hvis ikke, må politikerne snu.