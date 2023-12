Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:50 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Forslaget om å flytte Vg2 Kjøretøy fra Bjugn til Åfjord videregående skole som et kostnadsbesparende tiltak har utløst bekymring i vårt lokalsamfunn.

Trøndelag fylkeskommunes utdanningsdirektør, Vegard Iversen, har argumentert for nødvendigheten av dette for å redusere investeringskostnadene, gitt fylkets behov for å kutte 150 millioner kroner i årlige driftsutgifter i utdanningssektoren.

Åfjord videregående skole forventes å ha færre enn 100 elever i aldersgruppen 16–18 år mellom 2025 og 2030, mens Fosen videregående skole i Bjugn opplever en økning i elevtallet frem til 2035.

Å flytte Kjøretøylinja fra Bjugn til Åfjord synes derfor som et lite gjennomtenkt forslag som ignorerer lokalsamfunnet.

Rektor Therese Mossing Eidsaune står sterkt imot flyttingen, og med god grunn. Åfjord mangler nødvendige fasiliteter, inkludert et verksted, og dette vil kreve betydelige investeringer.

Dette synes å gå på tvers av målet om kostnadsbesparelser. Bjugn har allerede investert ressurser i moderne utstyr, inkludert en elbil, og å flytte linjen virker derfor som et lite gjennomtenkt og useriøst forslag.

Svein Arve Dahl, lærer på Kjøretøylinja, deler bekymringen. Bjugn har et velfungerende verksted, etablerte rutiner og et godt samarbeid med lokale bedrifter.

Å flytte dette til Åfjord truer ikke bare arbeidsplassene, men utgjør også et unødvendig brudd med en velfungerende lokal struktur som er bygget over tid.

Odd Arne Kristiansen, lærer på Teknologi og Industrifag, sier at Kjøretøylinja utdanner ikke bare bilmekanikere, med også mange andre typer mekanikere. Han mener at hvis elevene først må flytte for å gå på skole, så kommer de heller ikke tilbake for å jobbe.

Kari Anita Furunes, lederen i hovedutvalget for utdanning, erkjenner at endringene vil være smertefulle, og at engasjementet fra skolene og lokalsamfunnene er viktig for å finne gode løsninger.

Det er positivt at både Fosen, Åfjord og Johan Bojer videregående skoler er enige om at Kjøretøylinja bør bevares i Bjugn.

I tillegg til skolene er næringslivet i Ørland og kommunen enige om å motsette seg flytteforslaget. Dette forente standpunktet er basert på frykten for en mulig mangel på arbeidskraft til bil- og landbruksverksteder i Ørland, inkludert flystasjonen.

Åfjord har ikke et næringsliv som kan ta imot lærlingene, og dette kan føre til at de må reise «tilbake» til Ørland for å jobbe, noe som virker svært lite hensiktsmessig.

Bevaring av Kjøretøylinja i Bjugn er ikke bare ønskelig, da det er nødvendig for å sikre en bærekraftig fremtid for både utdanning og lokalsamfunn.

Vi oppfordrer Trøndelag fylkeskommune til å revurdere dette flytteforslaget og ta hensyn til de lokale behovene og engasjementet som er tydelig uttrykt av lokalsamfunnet.

La oss samarbeide for å bevare verdien av lokale utdanningsmuligheter og deres betydning for samfunnsutvikling og økonomisk stabilitet.

