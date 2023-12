Saken om NTNU-rektor Anne Borgs kritikk av egne ansatte er blitt enda mer alvorlig. Hennes tette kontakt med NHO og Norsk Industri tyder på at lederen for Norges største universitet ikke forstår sin egen rolle. Publisert: 12. desember 2023 kl. 22:04 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

NTNUs rektor skrev i forrige uke et leserinnlegg i Dagens Næringsliv som vakte oppsikt. Hun kritiserte to NTNU-forskere for «en retorikk og en diskusjonsform» hun som rektor «ikke kan stå inne for». Mange mente hun ikke respekterte forskernes ytringsfrihet. Da Universitetsavisa avslørte at hun hadde tett kontakt med NHO og Norsk Industri mens hun skrev, gikk saken fra vondt til verre.

Forskerne Borg kritiserte i DN, hadde levert en rapport om kjernekraft i Norge. Borg reagerte på uttalelsene de kom med i et intervju i DN der de bruker sterke ord om en annen rapport om kjernekraft som kom samtidig. Det var Rystad Energy som laget den andre rapporten. Organisasjonene NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge var oppdragsgiverne deres.

At en rektor rykker ut og refser egne ansatte på denne måten, er oppsiktsvekkende. Leserinnlegget burde aldri blitt skrevet.

Forskerne brukte riktignok sterke ord. De sa Rystad Energys rapport virket som et bestillingsverk og snakket om et partsinnlegg som var kjøpt og betalt. De to, Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, har delvis beklaget ordvalget, men i en løpende samfunnsdebatt kan tonen bli frisk. Forskere skal ha stor frihet til å si det de mener.

Anne Borg har beklaget leserinnlegget der det så ut til at hun ville begrense den akademiske ytringsfriheten. Hun beklager også kontakten med NHO og Norsk Industri. Men saken er ikke over. Fredag skal NTNUs styre diskutere den i et ekstraordinært møte.

Mandag kveld avslørte Adresseavisen e-poster mellom henne og en av direktørene i Norsk Industri, Knut E. Stene. Hun spør ham om hun får fram «et tydelig nok signal». «Veldig godt skrevet, Anne», svarer han.

SMS-ene og ikke minst e-postene gir inntrykk av at Borg har vært mer opptatt av å tekkes NHO og Norsk Industri enn av å hegne om egne ansattes ytringsfrihet. Det er både svært alvorlig og direkte pinlig.