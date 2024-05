Publisert: 9. mai 2024 kl. 06:39 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det er en sann glede at Orkland og Skaun kommune nå har blitt innlemmet i AtBs sone A. En sone som strekker seg fra Å i gamle Meldal kommune, til Skatval i Stjørdal kommune. Valset i vest og Hegra i øst. En utrolig gavepakke (miljøpakke).

Det er heller ikke noe annet å gjøre enn å skryte av prisene. For til tross for at alle priser går opp, så har AtB satt prisene ned.

So far, so good.

Det er ingen tvil om at våre kjære folkevalgte har en intensjon om at bilen skal byttes ut med bussen.

Men det er her problemene starter.

Undertegnede velger å bruke Orkland som eksempel, da det er dette området undertegnede har best kjennskap til.

Ser vi på rutetidene fra Fannrem stasjon til Å, ser man at det ikke er mulig å bytte ut bilen til fordel for buss, dersom man jobber i Trondheim 09-17 eller senere.

Man kommer seg til jobb, men å dra hjem kan man bare se langt etter. Så da velger man, eller rettere sagt man blir tvunget til, å kjøre bil likevel.

Noen velger kanskje å kjøre fra for eksempel Meldal til Fannrem/Orkanger for så å ta buss til jobb, men det er det nok dessverre bare et fåtall som velger å gjøre.

Min oppfordring til AtB sine ruteplanleggere er derfor å utvide rute 460 betraktelig, samt andre ruter som korresponderer med blant annet 310 og 410. I tillegg kan de se nærmere på rutetilbudet på strekningen Storås-Orkanger og Orkanger-Lensvik.

I dag er det bestillingstransport bare to kvelder per uke, onsdag og fredag kl. 21 og 22 fra kjøpesenteret på Orkanger til Meldal. Denne kan ikke bestilles fra Orkanger Skysstasjon. Et tilbud lignende det som har blitt prøvd ut i Røros med bestillingstransport, bør heller vurderes. Der kan du bestille transport sju dager i forveien, og senest én time før du skal reise. Du kan reise mandag til fredag kl. 06.00-21.00 og lørdag kl. 10.00-14.00. Man bestiller fra adresse til adresse.

Hvis det skjer, kan vi forhåpentligvis få et busstilbud som er et faktisk alternativ til bilen. For det kommer ikke til å skje så lenge folk må dra hjem 15.45 fra Trondheim i ukedagene. Lørdag og søndag går det for øvrig bara én buss hver vei.

Skjerpings.

