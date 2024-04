Smutthullet i regelverk fra 1874 må tettes. Publisert: 21. april 2024 kl. 22:17 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det er ikke rart folk elsker å netthandle varer direkte fra Kina. Ikke bare er produktene superbillige, frakten er også nesten gratis. Et internasjonalt regelverk gjør dette mulig, men det bør endres. Norske bedrifter og forbrukere kan ikke fortsette å ta regningen for en portolov som er i utakt med tiden.

Med noen tastetrykk kan du kjøpe klær, småelektronikk, sminke, interiør og en haug andre varer fra kinesiske nettbutikker. Et par sko for eksempel. Til 47 kroner – inkludert frakt. Den lave prisen er knyttet til lave produksjonskostnader i Kina, men også at postfrakten av varen er svært rimelig. Det skyldes Verdenspostkonvensjonen, et internasjonalt regelverk fra 1874 som skulle forenkle posttrafikken mellom landene. Regelverket sikret blant annet lav porto på varer sendt fra fattige land til høykostland. Norge er en del av avtalen.

Intensjonen var god da regelen ble innført, lenge før internettets tidsalder. Men verden og handelen har endret seg kraftig på 150 år. Kina klassifiseres fortsatt som et utviklingsland. Samtidig har landet verdens nest største økonomi, og populære e-markedsplasser fôrer høykostland med billige varer blant annet på grunn av lav fraktpris.

Men prisen som kinesiske selskaper betaler for å sende varene, dekker ikke Postens kostnader med å levere flommen av forsendinger. Det betyr at norske bedrifter og forbrukere må ta resten av regningen og betale ekstra mye porto for sine pakker. Mens en norsk butikk må ut med 75 kroner for å sende et par sko innenlands, kan du få gratis frakt for sko sendt fra Asia, skriver MN24.

I realiteten sponser nettbutikker fra høykostlandene som er med i avtalen, sine kinesiske konkurrenter. Smutthullet er dermed konkurransevridende. Svenskene har innført tiltak. I 2018 innførte svenske Postnord et gebyr på 75 kroner og oppover for pakker fra Kina og andre land utenfor EU.

Loven er også foreldet sett i et klimaperspektiv. Forsendelser fra «fast fashion»-selskaper som Temu og Shein dominerer eksportruter fra asiatiske land. En modernisering av avtalen kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Gratis frakt fra andre siden av kloden kan koste oss dyrt i det lange løp.