Mobbeparagrafen i skolen må bli mer tydelig. Også læreren må bli hørt når elever sier de er krenket.

Det er bra med en mobbelov i skolen som sikrer elevene et trygt læringsmiljø. I den nye opplæringsloven må likevel lærerne få mer de skal ha sagt dersom en elev sier hen har blitt krenket av læreren. Også læreren må bli hørt i mobbesaker.

I 2017 ble det gjort endringer i opplæringslovens paragraf 9A, også kalt mobbeloven. Paragrafen skal styrke rettigheter til elever som blir mobbet og foreldrene deres. Det er bra at endringen ble gjort. Elever har krav på å ha det trygt og godt på skolen, og de har krav på å bli hørt. Samtidig er loven omdiskutert, blant annet fordi lærere kan føle seg maktesløse når 9A blir brukt mot dem. Noen opplever at deres mening ikke teller i en konflikt med en elev. Det skaper utrygghet.

En undersøkelse som Klassekampen fikk gjennomført i 2019, avdekket at seks av ti lærere følte at rettssikkerheten var svekket fordi elevens subjektive oppfatning er det som legges til grunn i klagesaker som berører krenkelser, mobbing, diskriminering og dårlig skolemiljø. Blant utfordringer som lærerne nevner, er at elever som i liten grad er vant til grensesetting, mistolker en streng og grensesettende voksen som krenkende. De sier også at elever truer med å «trekke krenkelseskortet» dersom de ikke får det som de vil.

Utrygge lærere var ikke intensjonen med loven. Derfor er det bra at det er foreslått lovendringer som skaper mer balanse. Det presiseres at læreren skal få anledning til å belyse en krenkelsessak. Det kan også hindre at det brukes unødvendig mye tid på at grunnløse varsler sendes videre i systemet. Med tanke på at både lærere og elever opplever mer vold i skolen, er tydeliggjøringen viktig. Nye tall viser at stadig flere skoleansatte blir utsatt for vold. Andelen er doblet siden 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå. Slag, trusler og skalling er noe av det de blir utsatt for.

I NRKs Dagsnytt 18 lover kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) et tydeligere regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn og avverge vold. Voksne står i en maktposisjon i klasserommet, og det er viktig å sikre barns rettigheter. Men lærere har også krav på en trygg arbeidshverdag.