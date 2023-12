Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:47 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skolepolitikk kan påvirke både elevenes prestasjoner og samfunnets fremtid. En skole uten lekser og eksamen er ikke veien å gå.

AUF og SU har ved flere tilfeller sagt at de vil fjerne disse vurderingsformene for å fjerne sosiale ulikheter. De mener at det er urettferdig fordi noen kan ha velutdannede foreldre.

Eksamen er ikke perfekt, men det er den mest rettferdige form for vurdering vi har. Å fjerne eksamen uten noe bedre alternativ, vil være urettferdig. Lekser har vi for å forbedre læring. Forskningen viser at det funker. Derfor ser jeg ikke helt poenget med å fjerne det.

Venstresidens skole vil stille null krav til eleven når leksene og eksamen fjernes. Det venstresiden ikke forstår er at når vi fjerner eksamen og lekser, gjør vi elever som ønsker høyere eller utdanning i utlandet en såkalt bjørnetjeneste.

Eksamensformatet blir brukt over hele verden, spesielt i høyere utdanning. Fjerningen av dette vil gjøre elevene mer uforberedt for fremtiden.

Leder i AUF, Astrid Hoem, har sagt til VG at de vil erstatte eksamensformatet med en såkalt «mappevurdering». Mappevurdering går ut på å gjøre oppgaver over lengre tid og samle det i en mappe.

Dette synes jeg er tullete at Hoem kommer med, når hun samtidig ønsker å fjerne de sosiale forskjellene. Mappevurdering er en gavepakke til dem med ressurssterke foreldre, fordi de kan få hjelp med denne mappen. De sosiale forskjellene blant barn og unge vil øke om det innføres.

Lekse-fjerningen vil heller ikke hjelpe. Konsekvensen av dette vil være at de med best snitt gjør lekser, og de med dårlig snitt kommer til å gjøre mindre. Dette vil føre til at de som allerede gjør det dårlig kommer til å få et enda lavere snitt.

Det er nemlig ikke sånn at lekser hjelper elevene med seks i snitt. Lekser hjelper dem som er svakest og sliter med skolen.

Argumentet om en lengre skolehverdag vil heller ikke funke. Alle har kanskje hatt lange skolehverdager. Det er som oftest mot slutten av timen det blir bråk, uro og dårlig læring – fordi man er sliten.

Å tvinge elevene til å ha lengre skoledager vil ikke bare føre til dårlig læring, men det vil påvirke fritiden. Mange har garantert fritidsaktiviteter, arbeid eller oppgaver hjemme. Å tvinge eleven til å være lengre på skolen vil ha store konsekvenser for friheten til unge.

Alt venstresiden vil er å fjerne. Dette er ikke nøkkelen til å minimere de sosiale forskjellene. Nøkkelen er en bedre skole. Forskning sier at lekser fungerer best når det er noe som vekker interesse i eleven.

Dette mener jeg skolepolitikken bør lære av. Vi elever trenger en skolehverdag som vekker interesse i oss, enten det er fritt skolevalg, nivået på undervisningen, eller valgfagene.

Venstresiden må slutte med bjørnetjenester, de kan gi store konsekvenser for barn og unge.

Dette er et av bidragene til Adresseavisens Debattklubben. Adressa ønsker å løfte unge stemmer i fylket og oppfordrer alle mellom 16 og 19 år til å dele sine meninger med oss. Konkurransen er nå avsluttet. Bli med neste år!