Publisert: 15. mars 2024 kl. 17:53 Dette er et debattinnlegg.

Den amerikanske journalisten og forfatteren Ambrose Bierce skal ha ytret «Politikk er offentlige handlinger til ens private fordel», og det er nok mange som kan nikke gjenkjennende til. Vi har dessverre vært vitne til altfor mange saker om politikere som, bevisst eller ubevisst, har fått goder i kraft av sitt folkevalgte verv. Jeg tar ikke stilling til om disse politikerne har gjort seg skyldig i lovbrudd eller brudd på ulike reglement – det får andre ta seg av. Det jeg vil si noe om er at alle disse sakene stjeler tilliten til oss folkevalgte – bit for bit eller sak for sak. Ikke bare forsvinner tilliten, men stadig flere kjenner på en politikerforakt.

Jeg er selv én av de mange som kjenner på en økende forakt for det som oppleves som et politisk spill til egen vinning. Nå kan sikkert mange hevde at spill, intriger og maktmisbruk er en del av politikkens vesen. Det vil jeg ikke være med på! Vi vil ikke, kan ikke, skal ikke ha et samfunn hvor våre fremste folkevalgte bruker skitne triks for å kare seg til maktens toppunkt! Kall meg gjerne naiv eller enkel, men jeg vil ha et politisk system hvor alle må gjøre seg fortjent, både gjennom ord og handlinger, til å inneha folkevalgtverv på høyeste nivå.

Mange med meg forventer at vi som folkevalgte kan skilte med god moral, omtanke for andre og ikke minst sette fellesskapet foran egne behov og ønsker. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvem vi ønsker å ha som våre fremste folkevalgte når vi nå drar i gang nominasjonsprosesser frem mot neste stortingsvalg. Jeg er ikke i tvil – det er på tide å slippe unge voksne til! Vi har så utrolig mange dyktige unge politikere som «står i kø» fordi vi eldre politikere som har flere perioder bak oss både i lokal- og fylkespolitikken, men også som stortingsrepresentanter, biter oss fast i posisjonene. Min påstand er at ingen er tjent med å ha «Syvende far i huset» fordi på et tidspunkt blir personen selve politikken. Ta hintet den som kjenner seg truffet.

Yngre politikere er vår fremtid – derfor bør vi både gjennom ord og handling sende et tydelig budskap «Vi vil satse på dere»! Svar på overskriften er JA! – det er på tide å slippe unge voksne til.

