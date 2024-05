Publisert: 6. mai 2024 kl. 06:42 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Kjære Sofie Elise, jeg leste nylig i nyhetene at du hadde opplevd spørsmål om ditt rusmisbruk som «ekkelt».

Jeg kan forstå at du opplever at spørsmålet om rusmisbruk og en «pose-episode» i sosiale medier som har vært omtalt i media mot din vilje, som «ekkel». Når det er sagt, har du også vert svært åpen om ditt rusmisbruk i media. Som tidligere rusmisbruker, vil jeg bare si at, det du har opplevd fremstår som en bagatell.

Jordmor er en omsorgsperson. Hun spør hvordan det går med barnet ditt, fordi det er hennes jobb. Når du er hos jordmor er det barnet som er i fokus, ikke du.

Sophie Elise Isachsen fikk spørsmål om rus under svangerskapet. Det opplevde hun som ekkelt sier hun i podkasten Sophie Elise – Snart mamma. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Du er ikke alene om å bli spurt om rus på svangerskapskontroll. Jeg fikk også spørsmål om mitt tidligere rusmisbruk da jeg var gravid. Jeg ble fulgt opp tett under hele mitt svangerskap, og i ettertid. Jeg blir faktisk den dag i dag fulgt tett opp, og barnet mitt er 13 år! Jeg kan faktisk garantere deg at jeg blir spurt om mitt tidligere rusmisbruk mye oftere enn deg. Jeg har kjempet med nebb og klør for å få være mor. Helsepersonell og resten at støtteapparatet har vært viktig for at det er mulig. I dag står jeg trygt i min rolle som tidligere rusmisbruker og mor.

Jeg synes det er bra at helsepersonell og jordmor stiller spørsmål når det er fare for at mor ruser seg. Å bli spurt på en så forsiktig måte som det virker som ble gjort til deg, er en bagatell.

Kvinner som ruser seg, kan faktisk bli tvangsinnlagt under hele svangerskapet. Da er det staten som har omsorg for barnet, og mor har ikke noen stemme. Sånn må det være når mor står i fare for å ruse seg i svangerskapet.

Jeg sier ikke at du sto i fare for å ruse deg i svangerskapet, for det vet jeg ikke noe om. Men det er grunnen til at jeg mener at din opplevelse fremstår som en bagatell. Noe du må tåle når du har en historie med rus.

Når folk er gravide blir de spurt om rus, tobakk og alkohol på kontroll. Det er rutiner for jordmødre og fastleger. Alle blir spurt. Også de som ikke har en kjent historie med rus.

Jeg synes det er bra at du snakker om at det føles ekkelt. For det er ekkelt å bli spurt om rus i forbindelse med barn, spesielt når man er gravid. Jeg tror grunnen til den ekle følelsen er at vi som får spørsmål om vårt misbruk føler oss truffet, og sårbare. Det er vanskelig for oss mødre, men barnet er enda mer sårbart og kan ikke si ifra selv. Det er ikke du som blir angrepet når helsepersonell spør om rus, det er noen som viser omsorg for deg og barnet. Jordmødre og leger som bryr seg er det som kan motvirke rus. Som kan motivere en mor til å ta det beste valget for sitt barn.

Vi vil jo det beste for barna våre. Da er det viktig at helsepersonell snakker med oss om rus.

En versjon av denne teksten ble først publisert som en video på Tiktok.

