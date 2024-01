Det gir ingen mening at Trondheims politikere ikke bestemmer over sentrale veistrekninger midt i byen. Publisert: 16. januar 2024 kl. 21:43 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Elgesetergate, Prinsens gate, Byåsveien og Kong Øysteins veg. Dette er bare noen av mange sentrumsnære trondheimsveger som kommunepolitikerne ikke bestemmer over. De er nemlig fylkesveger. Dermed har politikere fra Lierne og Tydal mer de skulle sagt over sentrale vegstrekninger i Trondheim enn bystyrepolitikerne. Det fører til rot og krangel om alt fra snømåking til byutvikling.

Det er derfor på høy tid at trondheimspolitikerne undersøker mulighetene for å omklassifisere flere fylkesveger til kommunale veger. Allerede i 2022 fikk administrasjonen i oppdrag å utrede saken. I budsjettet for 2024 kom en ny marsjordre. I byutvikling- og samferdselskomiteen onsdag får lokalpolitikerne saken på sitt bord. Kommunedirektøren ser flere fordeler ved at veger i Midtbyen og i områder under utvikling blir kommunale. Forhåpentligvis blir det lettere å planlegge vedlikehold og drift, som snømåking. Enda viktigere: Det legges bedre til rette for en helhetlig byutvikling.

Mens fylkeskommunen først og fremst bryr seg om vilkårene for kollektivtrafikken, har kommunen flere hensyn å ta. Hvordan skal byen fortettes? Hvilke veger skal eventuelt være bilfrie? Hvor skal det bygges sykkelveg? Hvor og hvordan skal nye byrom skapes? Alt dette blir enklere for politikerne å finne gode svar på om de får mer makt over sentrale vegstrekninger.

Første steg er å starte en dialog med fylkeskommunen. Men selv om de borgerlige styringspartiene i Trondheim og Trøndelag skulle bli enige i sak, er det fortsatt mye som gjenstår. Det handler om penger. I dag er det slik at pengene fylkeskommunen sparer på å slippe ansvaret for veger i Trondheim, ikke kan overføres til kommunen. Vegpengene vil rett og slett havne i andre fylker. Det vil ingen trønderske politikere gå med på, verken i by eller fylke.

Skal Trondheim kommune få mer makt over viktige veger i byen, må en ny statlig ordning på plass. Det vil ta tid. Men kampen er verdt å ta. Det kan ikke være slik at inntektssystemet blokkerer en mer effektiv og demokratisk vegpolitikk i Trondheim.