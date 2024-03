Publisert: 27. mars 2024 kl. 07:23 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Her kommer svaret på det gammelmodige svada som jeg blir konfrontert med i en kommentar i Adresseavisen:

La oss starte med min påstand om at det er forskjell på kvinner og menn.

Ja, takk Gud for det. Av alle ting hen har bommet på så er forskjellen mellom menn og kvinner hens største bragd.

Hva skulle vi ha gjort om ikke kvinnen brukte sitt velutviklede følelsesapparat til å passe på våre barn, våre eldre og oss menn?

Richard Nordås (51) giftet seg i det første programmet i årets sesong av realityserien «Gift ved første blikk» på TVNorge og Discovery Plus. Foto: Privat

Hvor hadde vi vært om ikke kvinnen gjennom tohundretusen år med sin genetisk medfødte sans for de små detaljer, og utrettelige behov for å holde det ryddig og hyggelig, sørget for at leirplassen var sømmelig, bålet ble matet med småkvist og ungene ble holdt trygge, mens mannen var ute å jaktet, ryddet skog og holdt fienden unna?

Tror vi at det siste 40 års revolusjon i familieøkonomi og utryddelsen av menns aktiviteter har endret menneskets opprinnelige fysiologi og kjemi?

Tror vi at alle 1,4 millioner single i Norge i dag vil finne en livspartner å formere seg med ved å ikke anerkjenne, forstå og dyrke forskjellen på en mann og en kvinne?

Jeg tenker dere i Midt-Norge skal ta frem bibelen deres og minnes det en klok mann en gang skrev om der oppe: «Godfotteorien».

God påske i Bymarka.

Hilsen TV-Richard

