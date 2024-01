Publisert: 8. januar 2024 kl. 07:26 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg var spent og positiv til Helseplattformen i starten. Jeg ble spurt om å bli superbruker – en flott utfordring jeg først takket ja til. Men så husket jeg mine manglende pedagogiske evner (jeg har ikke hode til å gå rundt «grøten»), og trakk mitt kandidatur. I ettertid er jeg lykkelig over denne beslutningen.

Etter Helseplattformen har mye forandret seg. Jeg var selveste «dronninga» i min avdeling når det gjaldt polikliniske konsultasjoner. Jeg produserte «rågrønne» tall. Jobbet raskt og effektivt.

I dag er situasjonen en helt annen. Produksjonen har falt fra «grønt» til «rødt» på papiret. Selv om jeg kan garantere at produksjonen er den samme.

Jeg trodde lenge at jeg registrerte arbeidet riktig. Men etter skyggeregnskap over en lengre periode, ble det avdekket at flere av våre polikliniske konsultasjoner var feilregistrert. Vi måtte finne en ny måte å gjøre det på. Løsningen ble å opprette time i forkant av konsultasjonen.

På vår sengepost er vi fleksible med tidspunkter for polikliniske samtaler. Vår pasientgruppe (rus/psykiatri) følger ikke alltid klokka. Etter innføring av Helseplattformen er det ikke mulig med etterregistrering av polikliniske samtaler. Hvis samtalen ikke er sjekket inn til time til riktig tid, blir timen automatisk registrert som «ikke møtt».

Dette medfører et gebyr til pasienten som ikke dekkes av egenandelen, til en allerede belastet gruppe som ofte sliter økonomisk. For vår klinikk betyr det tapte inntekter og røde tall. Tidkrevende og tungvinn registrering går ut over de faktiske tallene. La meg forklare:

I dag hadde jeg en poliklinisk konsultasjon. Jeg ringte en kollega (under 30 år) som håndterer Helseplattformen langt bedre enn meg. Hun registrerte et besøk for meg (denne jobben ville jeg brukt minst 30 minutter på om jeg hadde valgt å gjøre det selv), slik at jeg kunne sjekke inn pasienten. Så langt går det bra. Jeg har samtalen med pasienten pr. tlf. i 15 minutter, og skriver et notat tilknyttet dette.

Så får jeg en telefon fra en samarbeidspartner om samme pasient. Skal jeg nå skrive et nytt notat og registrere dette som konsultasjon med samarbeidspartner? Eller kan jeg skrive i samme notat, siden det omhandler samme pasient? Jeg velger det mest logiske, og skriver alt i samme notat.

Mens jeg holder på med dette kommer det en ny henvendelse på en annen pasient. Da må jeg gå ut av registreringen og skifte til en ny. Jeg gjør meg ferdig med den nye samtalen og ny dokumentasjon.

Nå må jeg gjøre ferdig den første registreringen og går tilbake for å ferdigstille notatet. Jeg må også sørge for at det blir fakturert. Etter mange klikk og mye kluss, må jeg legge inn info om type anrop, inngående, utgående og gjerne skrive en utfyllende kommentar.

Når jeg endelig er klar til å klikke på «Initiere fakturering», funker det ikke. Forrige gang hjalp det å skifte fane og deretter gå tilbake og prøve igjen. Det virker ikke.

Jeg går inn på oppsatt time. Kanskje jeg greier å løse «fakturering» via timen? Jeg prøver med noen klikk. Åh nei, nå har jeg plutselig laget en dobbelttime! Må pasienten betale fordi jeg har trykket feil?

Etterarbeidet av to korte samtaler har nå tatt 45 minutter, og jeg er fremdeles usikker på om registreringen er riktig. Må spørre en kollega igjen.

Fra å være en ansatt på St. Olavs hospital i 16 år, 11 år som seksjonsleder og fem år som spesialsosionom, med gode datakunnskaper, har arbeidshverdagen endret seg radikalt for mitt vedkommende.

Jeg elsker jobben min og hadde planer om å arbeide til jeg var minst 70 år. Men med stadig svekket selvfølelse på grunn av Helseplattformen, er jeg ikke sikker lenger.

Jeg er rimelig sikker på at vi aldri vil nå opp til den produksjonen og pasientsikkerhet vi hadde før Helseplattformen. Ja, det vil koste å avvikle denne plattformen, men jeg tror at regnestykket ti år frem i tid vil bli mindre kostbart med avvikling i dag – enn å fortsette.

Synes i denne sammenheng at vår direktør Grethe Aasved fortjener en takk som enda står i stillingen sin og tydelig kommuniserer hvilke utfordringer Helseplattformen har skapt for sykehuset.

Jeg tilbyr meg å være fanebærer ved neste demonstrasjonstog mot Helseplattformen.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!