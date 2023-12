I en velferdsstat som den norske er det myndighetenes oppgave å hjelpe folk som trenger det. Men det frivillige arbeidet som utallige nordmenn legger ned hvert år, er et helt nødvendig supplement. Publisert: 26. desember 2023 kl. 22:18 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Over nyttår skal Adresseavisen og NRK ved hjelp av lesernes stemmegivning kåre Årets trønder. Like viktig er det at vi for fjerde gang skal dele ut pris til Årets hverdagshelt.

Det er fullt av hverdagshelter i Trøndelag og Norge. De bruker store deler av fritida si på å hjelpe andre. Når dyrtida fører til at stadig flere sliter med å få endene til å møtes, har innsatsen deres enorm verdi.

Noen av dem sørger for at hjelpeorganisasjoner kan gi mat til folk i matkø. Andre arrangerer gratis aktiviteter for barn og eldre. Noen driver internasjonalt solidaritetsarbeid og hjelper mennesker som er rammet av krig.

I fjor ble Odd Steinar Rønne (59) fra Steinkjer Årets hverdagshelt. Han er pensjonert brannmann og leder den frivillige organisasjonen Norsk Ukrainsk Brann- og Ambulansestøtte. Rønne har gjort en enorm innsats for sivilbefolkningen i Ukraina.

Hvem som blir Årets hverdagshelt for 2023, blir ikke kjent før under Adresseavisens nyttårskonsert tidlig i januar. Men vi har allerede presentert kandidatene. Vi har skrevet om Frode Eggen (46) fra Melhus, som blant annet sprer glede ved å være sykehusklovn på St. Olavs hospital.

Vi har fortalt om Lucas Haagensen (22), som bor i Flatanger og som samlet inn over 400 000 kroner til rosa sløyfe-aksjonen. Vi har skrevet om Hege Gundersen (52) fra Trondheim. Hun leder organisasjonen Varme masker, som strikker gensere, sokker og andre plagg til de tidligfødte på St. Olav og Sykehuset Levanger.

Bodil Morken (45) i Ålen er den fjerde kandidaten. Hun har flere frivillige verv og driver blant annet Gjenbruksloftet, der folk kan hente ting de trenger, helt gratis. Kandidat nummer fem er Anne Ovidie Hagerup (54). På Grande gaard i Overhalla driver hun en rekke aktiviteter som betyr mye i nærmiljøet.

Bare én av dem får pris, men alle fem har fortjent en. Det har også utallige andre nordmenn som gjør en innsats for andre.