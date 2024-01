Ski-VM i Granåsen bør kunne servere alkohol i kontrollerte former. Frykten for fyll på arenaen er overdrevet. Publisert: 2. januar 2024 kl. 21:38 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

VM-ledelsen ønsker å tilby alkohol i Granåsen under ski-VM neste vinter. Arrangørene planlegger alkoholservering i to avgrensede områder i billettområdet. De tror det kan bidra til et «bedre og mer helhetlig» tilbud for dem som ønsker å nyte alkoholdige drikkevarer og mat sammen med idrettsopplevelsen.

Planene møter motbør. Prosjektleder Marte Mandelid i organisasjonen Idrett uten alkohol viser til retningslinjene til Norges idrettsforbund. Der framgår det at forbundet «skal framstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng». Også skihopper Silje Opseth er kritisk til planene. Hun mener VM handler om at folk skal se idrettsutøvere i aksjon, ikke for å ta seg en fest.

Idrett og alkohol er ikke noe som hører naturlig sammen. Det er likevel ingen grunn til å tro at alkoholservering i kontrollerte former og på avgrensede områder i tilknytning til skiarenaen, vil ødelegge for idrettsopplevelsene i Granåsen. Vi minner om at det var mulig å kjøpe alkohol i Trondheim Spektrum i tilknytning til både Champions League-kampene til Kolstad og VM-kampene i håndball før jul, uten at det så ut til å påvirke stemningen på tribunen på negativ måte.

Alkoholservering i Granåsen vil neppe være avgjørende for oppslutningen til Ski-VM, men kan være et viktig supplement for enkelte publikumsgrupper.

Skihopper Silje Opseth begrunner sin skepsis til alkoholservering i Granåsen med erfaringene fra den årlige Skifestivalen i Holmenkollen. Hun har rett i at Kollen-helga skjemmes av fyll og dårlig drikkekultur. Men fylleproblemene i Holmenkollen skyldes ikke den regulerte skjenkingen i arrangementsteltet. Problemet er de mange som tar seg ut i løypene, uten å løse billett, men som forsyner seg overstadig av medbrakte drikkevarer.

Ingen ønsker Kollen-tilstander under ski-VM. Men å gi publikum mulighet til å kjøpe alkohol i kontrollerte former inne på arenaen vil uansett ikke påvirke det som skjer utenfor billettsonen.