Nemnda for studentsaker ved Nord universitet har ifølge flere medier fratatt helseministeren mastergraden på grunn av juks. Det blir krevende for Ingvild Kjerkol (Ap) å fortsette som statsråd. Publisert: 11. april 2024 kl. 15:48 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

TV2 fortalte torsdag at nemnda enstemmig har konkludert med at Ingvild Kjerkol jukset med masteroppgaven i helseledelse som hun leverte i 2021. Også NRK opplyste at nemnda har kommet til at oppgaven inneholder plagiat og at den blir underkjent.

Kjerkol ville torsdag ikke kommentere det nemnda ved Nord universitet skal ha kommet fram til. Hun skal ha blitt informert om vedtaket, men hadde torsdag ettermiddag ikke fått det oversendt. Hennes advokat, Marianne Klausen, sa til Adresseavisen at de ikke kunne si noe om konklusjonen før de hadde lest den.

Å kopiere og bruke tekster som andre har skrevet uten å vise til den som har gjort arbeidet, er uakseptabelt for alle studenter. Når en person som er blitt helseminister har gjort det samme, er det ekstra problematisk. Det handler om tillit.

Først forsvarte Kjerkol seg med at det ikke var snakk om plagiat, men at masteroppgaven hun skrev sammen med en annen student, inneholdt tekstlikheter fordi de hadde brukt samme metode som andre. Kort tid etter beklaget hun «redigeringsfeil som gjorde at formuleringer på to steder ble stående igjen».

Dette virker som bortforklaringer, særlig etter at flere tekstlikheter er blitt avdekket. Saken blir ikke bedre av at Kjerkol sitter i en regjering som har strammet inn fuskereglene og anket en sak der en student skal ha drevet såkalt selvplagiering til Høyesterett.

Nå henger Kjerkols framtid som statsråd i en tynn tråd. Støre har tidligere kjøpt seg tid ved å vise til at prosessen må gå sin gang. Nå er det opp til ham å avgjøre om en helseminister med en underkjent mastergrad i helseledelse kan lede helsesektoren videre.