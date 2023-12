Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:48 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Etter en lang dag på skole og jobb er det siste vi trenger en milelang kø.

Vi venter i kø hver dag, fordi det er for mange biler på veien. Hva ville du helst hatt foran deg i køen, 20 biler eller én buss?

Hvis vi setter søkelys på mer og bedre kollektiv transport vil køene bli vesentlig kortere. Derfor trenger vi et bedre busstilbud.

En av grunnene til at bussen er et uattraktivt tilbud er at det føles irriterende å betale 40 kr for å ta en buss som ikke kommer til tiden. Når den først kommer, må du klemme deg inntil fem andre folk, uten noe sted å holde deg fast.

I tillegg mangler det setebelter på mange av bussene. Dette er problematisk med tanke på at bussene er fulle av folk og veldig åpne. Ved en eventuell ulykke vil folk bli kastet rundt og skade seg selv og andre.

Det er lett å tenke at bussulykker aldri skjer. Bussulykker skjer, selv om det er sjeldent. For eksempel var det en bussulykke i Oslo tidligere i år. Ifølge VG ble 12 personer skadet. Tenk hvis det var din datter som satt uten setebelte på bussen da den krasjet, og hun ble skadet.

En annen grunn til at buss-systemet må forbedres er sikkerhet om kvelden. Det er mange som er engstelige for å være ute om kveldene og på søndager, i frykt for å ikke komme seg hjem.

Bussene går altfor sjeldent. Ungdom sitter fast sent på kvelden på et busstopp fordi bussene aldri kommer. Skal vi virkelig la dette skje? Skal vi la barn sitte ute alene i kulden sent på kvelden og vente?

Det er betryggende for foreldre å vite at barna deres har en buss å ta hjem fra trening klokka ti på kvelden. Dersom vi sørger for et system vi kan stole på, vil barn kunne gjøre mye mer alene, uten å måtte bli hentet og kjørt overalt av foreldrene sine.

Dette skaper en hverdag med mindre stress både for barn og foreldre. I et tillitsbasert samfunn må vi kunne stole på at pengene vi betaler til staten faktisk går til noe viktig.

Til slutt må jeg selvfølgelig nevne klimaeffekten kollektivtransport har. Det er mye mer miljøvennlig for samfunnet med kollektivtransport. Mange busser har nå også begynt å gå på biogass og elektrisk drift.

Vi har en klimakrise, det er bare et spørsmål om tid før jorden kollapser. Får du ikke dårlig samvittighet av å kjøre bensinbil til jobb hver eneste dag?

Vi må handle raskt og gjøre endringer. Å satse på mer kollektivtransport er et godt første steg mot en grønnere hverdag.

Som konklusjon vil jeg si at en stor grunn til at kollektivtrafikken i Trondheim ikke er helt gunstig, er at det er for få busser som kjører hver dag, og sikkerheten er langt fra ok.

Effekten av å forbedre kollektiv transport vil være så stor og positiv at det definitivt er noe vi burde prioritere. Etter vi har sett på sikkerhet, tillit og klima er det vel ikke noe spørsmål om at vi trenger et forbedret busstilbud?

