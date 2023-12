I forbindelse med nasjonal avisuke i høst jobbet elever i 6. trinn ved Nidarvoll skole med argumenterende skriving og leserinnlegg. Her er tekstene til seks av elevene. Publisert: 29. desember 2023 kl. 07:37 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Hvor ble det av fortauet?

Charlotte Moe (11)

På min skoleveg har jeg og mine medelever ikke lenger noe fortau, det er helt krise! Noen lurer kanskje på hvor det ble av fortauet, det skal jeg fortelle deg nå.

I Ullins veg bruker kommunen fortauet vårt til avlastningsfelt om vinteren, det er ekstremt dumt. Dette betyr at om vinteren samler det seg opp store snøhauger som gjør fortauet ubrukelig, er det virkelig slik at dere politikere ikke bryr dere om oss som går til og fra skolen når vi må gå midt ute i vegen. Dette gjør meg sint og lei meg.

Men så har vi jo sommeren også, på sommeren bruker kommunene gangfeltet til trailerparkering og bilparkering, dette gjør det vanskelig å benytte fortauet da også, da lurer jeg virkelig på hvor dere tenker vi skal gå!? Gangfeltet er til alle, ikke bare til dere.

Det er ikke bare oss skoleelever som blir rammet av dette, det er også de eldre. Det er for eksempel de som har barnevogn, har hund, de som er gamle og de som sitter i rullestol og mange flere. Jeg vil at fortauet skal brukes til å gå på i stedet for at kommunen bruker det til snølagring og bil- og trailerparkering. Vil dere virkelig at vi skal bli påkjørt fordi vi må gå i veien? Jeg håper dette kan bli tatt tak i!

Gi oss leksefri skole

Magnus Vardheim Liyanarachi (11)

Jeg er en gutt på 11 år. Jeg liker å spille fotball. Jeg vil ha leksefri skole og mener at det tar masse av fritiden min.

Jeg mener det tar fritiden min fordi man har jo lyst til å komme hjem og slappe av, men så må vi gjøre lekser. Lekser går utover fritidsaktiviteter. Ville du helst blitt proff i den sporten du liker og øver på, eller vil du bli smart? Det er jo lett, proff i sporten du liker og øver på.

Hadde du likt og blitt tvunget til å gjøre lekser hver eneste dag? Jeg synes vi burde slutte med lekser og heller ha en halvtime lengre skoledag. På den måten er man liksom ferdig med skolen når man kommer hjem. Det tar mye tid fra lærerne også fordi de må jo rette leksene.

Ikke nok med det så er det jo noen foreldre som ikke er så gode i de fagene vi har lekser i, noe som betyr at de barna ikke får like mye hjelp til leksene og da tar leksene lengre tid.

Mobbing skjer hver dag

Ingrid Nguyen Trinh (11)

Min hjertesak handler om mobbing, fordi mobbing skjer nesten hver dag! Det kan til og med skje når en voksen er der. Hvordan ville det føltes hvis mobbingen skjedde med ditt barn? Ville du ikke vært litt bekymret hvis barnet ditt ikke hadde det bra på skolen? Kanskje neste dag vil ikke barnet ditt dra til skolen engang, uten at du vet hvorfor?

Mobbing kan skje nesten hele tiden. Det kan skje på nettet, i skolen og mye mer. Noen ganger mobber folk fordi det føles bra, men er det virkelig bra for den personen de mobber? De kan komme hjem og gråte og kanskje tenke hva de har gjort galt. Mobbing kan også skje fordi noen er forskjellige, for eksempel høyde, hudfarge og mye mer.

Jeg mener at voksne ikke har så bra kontroll over mobbingen, og at de burde være flinkere med å følge med. Dette er en alvorlig sak, dette gjelder for barn, ungdommer og til og med voksne. Jeg mener at ingen burde mobbes. Og at alle sammen skal være snill mot hverandre og respektere hverandre uansett hva. Det ville ikke vært så hyggelig hvis alle sammen var slemme mot hverandre.

Hvordan ville det føltes for deg å bli mobbet? Ville du virkelig likt å bli slått, dyttet, baksnakket og blitt kalt slemme ting? De voksne sier at vi kommer til å glemme det når vi blir eldre. Men ikke alt kan glemmes, mobbing kan påvirke en persons tanker, personlighet og mye mer, dette må stoppes!

Idrett – altfor dyrt

Odin Olaussen Aune (11)

Til Trondheim kommune: Jeg er veldig heldig som har muligheten til å gå på idrett, men alle har ikke det. Idrett er veldig dyrt. Det er mange som ikke har råd til å gå på idrett, det burde absolutt være billigere. Hvem vil vel at foreldrene skal betale tusenvis av kroner bare for at barna skal gå på idrett?

Idrett fører også til bedre helse, folk blir mye mer aktiv av å gå på idrett. Vil dere virkelig at folk skal få dårligere helse?

Man blir absolutt mer sosial av å gå på idrett. Jeg har fått masse nye venner av det. Er det sånn at de som ikke har råd til å gå på idrett, ikke skal ha mulighet til å få venner?

En miljøvennlig planet

Freya Svendsen (11)

Jeg er en jente på 11 år som går mye tur i skogen. Det hender ofte at jeg ser søppel, det er ikke hyggelig og ikke minst farlig for dyrene. Det er dyr som dør på grunn av at noen kaster søppel i naturen. Vil du virkelig at vi skal ødelegge hjemmene for de stakkars dyrene?

I tillegg til at vi ødelegger hjemmene til dyrene ved å hogge ned trær, får vi også dårligere luft, trær renser luften. Vi trenger at dere stopper med trehogging og heller planter trær. Når isen smelter dør også isbjørner, pingviner og mange flere dyr. Vann vil også stige når isen smelter.

Er det sant at dere vil at de som bor nær sjøen skal miste huset og ikke ha noe valg enn å flykte? Det er ikke bare Norge som må være miljøvennlig, vi må få med hele planeten, vi bor på samme planet og må hjelpe hverandre. Vi kan ikke bare tenke på hva vi må gjøre, vi må få med hele planeten på å være miljøvennlig.

Tenk på de som skal leve etter oss, barnebarna deres skal jo leve etter dere. Er det virkelig sant at dere vil at barnebarna deres skal vokse opp i dette kaoset? Nå må dere virkelig skjerpe dere, vi må gjøre noe, dere kan ikke bare sitte i møter å snakke om ting som kan vente, dere må snakke om hva vi kan gjøre for å redde denne planeten. Vi må redde denne planeten som vi er i ferd med å ødelegge! Vil dere virkelig at mennesker skal dø ut? Vi må gjøre noe for denne planeten, annet enn å ødelegge den!

Jeg vil ha leksefri skole

Anita (11)

Til Trondheim kommune: Jeg er en jente i 6. klasse og jeg ønsker leksefri skole. Det står i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene at alle har rett til og hvile, fritid og rimelige arbeidstider. Lekser strider mot det. Vi barn og unge har faktisk lengre arbeidsdag enn de fleste voksne. Lekser ble innført da man bare gikk en dag på skolen i uken. Vi sitter fem og en halv time på skolen hver dag. Det går utover nattesøvnen, fritiden og det sosiale livet vårt.

Forskning sier at leksefri skole gir bedre resultater. Digermulen skole i Lofoten har vært leksefri i tretten år. Skolen har høyere snitt enn landsgjennomsnittet, fylkessnittet og kommunesnittet. Mange er på aktiviteter og kommer hjem sent på kvelden og ikke har tid til å gjøre lekser. Det går også utover lærerne som bruker forferdelig lang tid på å sjekke alle leksene til hele klassen.