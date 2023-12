Publisert: 6. desember 2023 kl. 10:33 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Styreleder i det jødiske trossamfunn i Trondheim, Rita Abrahamsen, reagerer i Adressa 29. november på at kommunen heiser det palestinske flagget på rådhuset fordi det innebærer å ta stilling i konflikten mellom okkupasjonsmakten Israel og de palestinske innbyggerne i de okkuperte områdene. Fra sitt oppholdssted i Paris viser hun til antisemittiske hendelser der og i resten av Europa, og at jøder føler seg utsatt og redde etter terroraksjonen utført av Hamas.

Det er trist å lese at hun opplever utrygghet. Hennes reaksjon på en symbolsk støttemarkering i form av flagging for et undertrykt folk som gjennomgår folkemord, fremstår dessverre som indirekte støtte til overgriperen. Hun mener man også burde heist det israelske flagget etter terroren 7. oktober for å vise solidaritet med det jødiske folk og setter da, i likhet med høyreekstreme antisemitter, likhetstegn mellom staten Israel og jøder. Denne virkelighetsforståelsen mener jeg er farlig, og bidrar kun til å fremme antisemittisme. I solidaritetsarbeidet for Palestina har man i Norge vært veldig nøye med å skille mellom staten Israel, som Amnesty har påpekt at er en rasistisk apartheidstat, og jøder som etnisk folkegruppe eller religiøst samfunn. Ved å fremstille flagging for Palestina som støtende for byens jøder bidrar hun til å undergrave dette skillet.

Jeg vil heller oppfordre Abrahamsens trosfeller i Norge til å ta tydelig avstand fra rasistisk sionisme slik den praktiseres i apartheidstaten Israel. På samme måte som palestinernes støttespillere i Norge tar avstand fra Hamas grusomme terrorhandlinger, bør også det jødiske samfunn gi tydelig uttrykk for at de ikke aksepterer at Israel misbruker deres religion til å utføre forbrytelser mot menneskeheten. Det er trist at det synes nødvendig, men vil være et viktig steg for å bekjempe gryende antisemittisme. Det palestinske flagget utgjør ingen trussel mot jøder i Trondheim.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.