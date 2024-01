Publisert: 22. januar 2024 kl. 11:58 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Under den 2. verdenskrig hadde almanakkforlaget Halvorsen & Larsen en kalender hvor det under hver dato sto en aforisme. Under datoen 20. april 1943 sto det: «Den som lyg og veit at han lyg og veit at andre veit at han lyg og likevel lyg, han har den onde sjøl som fører.»

Datoen var neppe tilfeldig valgt. Det var nemlig Adolf Hitlers fødselsdag. Tyskerne stengte forlaget neste dag. Det er fristende å tro at påstanden med like stor rett i år kunne stå under datoen 14. juni, Donald Trumps fødselsdag.

Barn og mobil: Hvorfor er det så vanskelig? Adresseavisen og Litteraturhuset arrangerer samtale om temaet mandag 22. januar kl. 19.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!