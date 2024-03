– Vi har full ytringsfrihet i Trondheim kommune, sier kommunedirektøren. En sak Adresseavisen har avdekket, gir dessverre et helt annet inntrykk. Publisert: 14. mars 2024 kl. 20:59 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

13 barnehagestyrere i kommunale barnehager i Trondheim skrev i november et brev til politikerne i bystyret der de uttrykte sterk bekymring for økonomien i barnehagene. Kommunens administrative ledelse hadde da lagt fram et forslag til budsjett for 2024. De som styrte barnehagene, mente det foreslåtte budsjettet ville få svært negative konsekvenser for barnehagene og ga politikerne beskjed om det. Brevet ble også publisert i Adresseavisen.

Brevet var en tydelig, men helt vanlig meningsytring. Likevel fikk styrerne en kritisk e-post fra kommunens oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen. Han skrev at det de hadde gjort, var «uvanlig og uryddig».

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Adresseavisen at de ansatte i kommunen «kan ytre hva som helst, når som helst». Historien om brevet fra barnehagestyrerne tyder likevel på at det i praksis ikke er slik.

Wolden forsøker å forsvare irettesettelsen av barnehagestyrerne med at noen politikere stusset på brevet og at det kom på feil tid i den politiske prosessen. Kommunens ledelse reagerte også på at de ytret seg som gruppe og ikke som enkeltpersoner. Samtidig sier Wolden at den refsende e-posten kanskje ikke skulle blitt sendt. Saken gir uansett inntrykk av at kommuneledelsen sliter med å takle ytringsfrihet i praksis. Det er svært alvorlig.

Kommunens etiske regelverk har en problematisk formulering om at ansatte som ytrer seg om kommunale saker, skal ytre seg som privatpersoner. Men offentlig ansatte skal kunne ytre seg om virksomheten de jobber i. Det er ingen tvil om barnehagestyrerne hadde rett til å ytre seg som de gjorde.

Irettesettelsen de fikk, tyder på at enkelte i kommuneledelsen mener ytringsfrihet er fint, så lenge ytringen ikke passer dem dårlig. En så pinlig dårlig forståelse av ytringsfriheten betyr at det trengs full oppvask. Ansatte i kommunen må ha full ytringsfrihet. Ikke bare i teorien, men også i praksis.