Det er nødvendig å spare penger og effektivisere der det er mulig. Men i ei tid da helsevesenet må prioriteres høyere, er det feil å kutte i aktiviteten på helseutdanningene på NTNU. Publisert: 26. april 2024 kl. 21:22

– Vi må ned i kostnader og tenke nytt med færre ansatte, sier dekan Siri Forsmo på NTNUs fakultet for medisin og helsevitenskap til Adresseavisen. Norske universitet og høyskoler får mindre penger fra staten. Det rammer også NTNU, der de nå forsøker å spare penger på flere områder.

Fakultet for medisin og helsevitenskap blir hardt rammet. De må kutte utgiftene med 68 millioner kroner allerede i år og må antakelig redusere antall ansatte med 70 årsverk. Flere studieprogram står i fare for å bli lagt ned eller bli flyttet. NTNUs avdelinger på Gjøvik og i Ålesund er ekstra utsatt.

Ansatte på ergoterapi i Gjøvik eller helsesykepleie i Ålesund risikerer at arbeidsplassen deres blir flyttet til Trondheim. NTNU må antakelig ty til sluttpakker og/eller oppsigelser.

Nedskjæringene vil heldigvis ikke føre til at NTNU kommer til å utdanne færre leger og sykepleiere. Fredag fikk vi også vite at flere har søkt seg til lege- og sykepleierstudiene i år enn i fjor. Det er en god nyhet etter at antall søkere til sykepleierstudiet har sunket i flere år.

Når flere søker seg til helseutdanning og helseforskning, trengs sterke fagmiljø. Store kutt og 70 færre årsverk kan i stedet svekke disse miljøene på NTNU. Så regjeringen for seg at det kunne skje da de reduserte bevilgningene til universitetene? Hvordan reagerer den nye helseministeren, Jan Christian Vestre (Ap), på denne nyheten?

Vi er enig i at det er nødvendig å spare penger i trange tider og forstår at også universitetene må ta en del av dette. Samtidig minner vi regjeringen om det statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) har sagt om den økonomiske politikken. Trangere tider betyr tøffere prioriteringer. Likevel er det to områder der høyere investeringer er nødvendig: Helse og forsvar.

Kuttene som vil skje på Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU, harmonerer dårlig med den målsetningen.