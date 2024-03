«Rasshøl» og «dust», får han i innboksen. Han svarer de alle. Publisert: 25. mars 2024 kl. 21:56 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Kjeft skal maktpersoner tåle. Klimaministeren får mye av det. Noen ganger er det konstruktivt, andre ganger ren hets. Likevel svarer Andreas Bjelland Eriksen (Ap) så godt som alle som skriver til ham. Ikke bare er det imponerende. Svarene statsråden får tilbake, viser også hvor viktig det er å ta folks frustrasjon på alvor.

I et intervju med Klassekampen viste politikeren fra Rogaland fram innboksen sin. Der lå det en god del sinte meldinger, fulle av ukvemsord. «Du framstår som et gigantisk rasshøl». «Er du psykisk utviklingshemmet?». «Jeg så deg nettopp på tv. Dust». Alle fikk svar. Han som kalte klimaministeren for en dust, for eksempel, fikk en lang e-post der Eriksen gjorde rede for strømpolitikken. Han skrev også at han ønsket å forstå hvorfor avsender skrev det han skrev. Svaret Eriksen fikk viser hva som kan skje når sinne møtes med et genuint ønske om å komme den andre i møte. «Jeg beklager! Jeg er ikke et nettroll. Det er bare veldig krevende at strømprisen har blitt så høy».

Metaforen om at troll sprekker i sola, brukes av og til som argument for at hatefulle ytringer ikke bør forbys. I stedet bør de få en plass i offentligheten, møte motargumenter og deretter fordufte. Dessverre blir ikke alle mørke meninger borte i dagslys. Noen ganger får hatet bare mer næring. Men om sol i denne metaforen ikke bare betyr å komme fram i lyset, men også inn i varmen, kan det språklige bildet likevel fortelle oss noe viktig. Bak illsinte meldinger fulle av store bokstaver og bannord, ligger ofte en dyp frustrasjon. Når maktpersoner som Eriksen tar seg tid til å gi skikkelige svar, viser de at de tar frustrasjonen på alvor. Det er umulig å vite om svarene endrer folks oppfatning av regjeringens politikk. Det er heller ikke poenget. For Eriksen handler det om å invitere folk inn i fellesskapet.

Eriksen overlevde terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011. Til Klassekampen sier han at angrepet er en påminner om at det finnes krefter i samfunnet som ikke er gode. - Det er også noe av grunnen til å skrive til de folkene på Facebook. Alle må føle seg ivaretatt av fellesskapet. Det er når det svikter, at sånne ting kan skje, sier han. Klimaministerens holdning bør inspirer alle med makt.

