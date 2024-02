Publisert: 17. februar 2024 kl. 10:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Regjeringa har en historisk svær jobb å gjøre før årets jordbruksoppgjør, som begynner om drøyt to måneder. Vi som representerer den norske bonden, selveste grasrota, hadde forberedt en aksjon i sosiale medier for å sette fokus og press på at inntektsgapet til andre yrkesgrupper må tettes en gang for alle: #hørpåbondenitraktoren.

Utrolig nok kom landbruksminister Geir Pollestad oss i forkjøpet og postet en egen video på Facebook samme dag. I den spør han hvorfor nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og matsikkerhet er viktig. Han sier at han vil høre fra bonden i traktoren og i fjøset.

Landbruksminister Pollestad postet en egen video på Facebook rett før bondeaksjonen #hørpåbondenitraktoren. Han spør hvorfor nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og matsikkerhet er viktig. Foto: Geir Pollestad - Senterpartiet/Facebook

La oss snu litt på det, Pollestad. Dersom du er sulten, hvem ville du helst være venn med? En politiker? Presten? En lærer? Sykepleieren? Eller kanskje … bonden? Ikke til forkleinelse for noen av de andre yrkene, vi trenger de også.

Poenget er at skal du spise deg mett, i fredstid som i krigstid, så er du avhengig av produktene fra bonden. Bonden har ikke lenger råd til å produsere den maten. DERFOR, Pollestad, er det viktig med nytt og riktig tallgrunnlag, opptrappingsplan og matsikkerhet NÅ!

Bærekraftig økonomi for bonden er ikke viktigst for bonden selv, men for at alle, Pollestad, Kongen og absolutt alle andre, skal ha mulighet til å spise seg mett hver eneste dag.

Vet ikke helt hvorfor jeg må sitte i traktoren for at landbruksministeren skal høre på meg. Jeg er ikke no særlig til å kjøre traktor, men er desto bedre med skitskrapa!

Dette innlegget på først publisert i en versjon på Facebook.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!