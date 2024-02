Publisert: 18. februar 2024 kl. 10:51 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

50 år etter at den første koblingen mellom røyk og helseskade ble funnet, fikk vi aldersgrense på kjøp av tobakk i Norge. Skal vi vente til 2070 før vi får en reell aldersgrense på bruken av sosiale medier?

Tidslinjen for moderne røyking ser omtrent slik ut:

I løpet av de siste hundre årene har millioner av mennesker fått nedsatt livskvalitet og dødd som følge av røykerelatert sykdom. Myndigheter over hele verden reagerte altfor sent med reguleringer og forbud, og de individuelle og samfunnsmessige kostnadene har vært og er fortsatt meget store i mange land.

Sosiale medier kan bli vår tids sigarett. Det ligger enorme kommersielle interesser bak, de finnes overalt, og er mer eller mindre uregulert med henhold til aldersgrense og innhold. Vi vet at målet er å gjøre brukeren avhengig, og brukere blir avhengig.

Håvard Y Jørgensen Foto: Privat

Det er i beste fall «ikke helt sikkert» at barn og ungdom tar direkte og åpenbar skade av tre til fem timer på sosiale medier hver eneste dag (mange bruker flere timer i helg og ferie).

Det som derimot er helt sikkert, er at jeg ikke kjenner noen som ønsker at barna deres skal inngå i et storskalaforsøk hvor psykisk og fysisk helse kanskje «går åt skogen».

Føre var-prinsippet brukes aktivt i mange sammenhenger i samfunnet, ta dette i bruk, og begrens barn og ungdom sin tilgang til sosiale medier ved hjelp av loven. Aldersgrense på salg av tobakk, øl og sprit fungerer, det samme gjør det på film på kino, og det vil også fungere på sosiale medier!

Vi trenger en 18 års aldersgrense på bruken av sosiale medier. Hopp over 16-årsgrensen.

En barndom er kort, men former oss for alltid. La barn få lov til å være barn igjen.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!