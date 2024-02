Publisert: 7. februar 2024 kl. 09:40 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Man kan mene mye om E. C. Dahls Eiendom, eller Reitan som Trygve Lundemo skriver i en kommentar i Adresseavisen 4. februar.

Lundemo påpeker at E. C. Dahls Eiendom allerede er en av de største eierne av bygg i byen og er det av den grunn greit at de får overta og bli en enda større eiendomseier?

Men, og det er et stort men, hvem andre har mulighet til å overta bygningsmassen til Entra? Det er i mine øyne en stor fordel at den forblir på trønderske hender enn med eiere i for eksempel Oslo eller i utenlandske fond.

Vi har alle sett hva de har fått til med bygg som enkelte andre ikke sikkert ville brukt like mye midler på. Det er da mer betryggende med E. C. Dahls Eiendom.

Lundemo er redd at vi politikere ikke tør si nei/stopp, hvorfor skal vi det? Vi bør heie frem de som ser muligheter for byen, er villig til å bruke egne midler for å gjøre byen mer attraktiv for innbyggerne og tilreisende!

Så kan vi politikere bruke innbyggernes skattepenger på de lovpålagte sakene.

