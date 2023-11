Publisert: 27. november 2023 kl. 11:44 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I et debattinnlegg i Midtnorsk debatt i Adressa blir det stilt spørsmål ved om det ikke finnes noen regler for hvor lenge elsparkesyklene kan brukes utover høsten. Det korte svaret fra Trondheim kommune er: Jo, i Trondheim varer sesongen frem til 1. desember.

Som en av få norske byer, har Trondheim kommune begrenset varighet på sesongen. Kulde i seg selv er ikke utslagsgivende for om elsparkesyklene kan være aktive eller ikke, men utleieselskapene har et ansvar for å stenge av tjenesten dersom føret er for vanskelig. Sikkerhet ved vinterkjøring er likevel en av grunnene til at det er vinterstengt for utleie-elsparkesyklene i Trondheim.

Foto: Rune Petter Ness

Trondheim kommune forholder seg til de nasjonale reglene for elsparkesykler, men det er verdt å nevne at elsparkesykler i hovedsak skal følge de samme reglene som syklister og på samme vilkår. Som for sykler er det heller ikke pålagt at elsparkesykler må skifte til vinterdekk, men man har selv ansvar for at man opptrer aktsomt i trafikken.

