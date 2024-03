Publisert: 30. mars 2024 kl. 07:01 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det finnes en bru i Trondheim. En bru med blomster, populært kalt «Blomsterbrua».

Dens egentlige navn er Verftsbrua, den gir en god forbindelse mellom sentrum og Solsiden. Det er en fin bru og den lar trøndere og turister komme seg mellom bydelene.

Fredrik Trøan Johansen Foto: Privat

MEN. Der er en liten utfordring. Og det er utformingen av brua. Den er etter mitt syn som gående ikke godt nok utformet for gående.

Det er to ulike felt på denne brua, et for gående og et for de som velger to hjul.

Problemet?

Gangfeltet er for smalt, og det tvinger gående over i sykkelfeltet. Jeg ser det selv hver eneste gang jeg går over brua. Det er uheldig om det kommer en på sykkel eller sparkesykkel i høy hastighet.

Her ønsker jeg at kommunen tar tak og gir de gående mer plass i bredden slik at vi kan unngå risiko for ulykker.

Håper kommunen kan lytte og finne en ny løsning.

