For 10 år siden var det få som serverte ost fra Trøndelag i Oslo. Nå vil alle ha en bit av de modne trønderne.

«I see that a Norwegian Blue cheese has won the top award at the World Cheese show. This is the first parrot-flavoured cheese to win an award»

John Cleese på X/Twitter 28.10.23

For mange av oss med betydelig gråstenk i håret er meldingen ganske fornøyelig. For dere andre finnes «referansen» i en søkemotor nær deg.

At en norsk blåmuggost som vant oste-VM 2023 har fått oppmerksomhet fra en av klodens mest kjente komikere, er ganske oppsiktsvekkende – og det helt uten smak av fugl.

Gratulerer så masse til Gangstad Gårdsysteri, verdensmesteren Nidelven Blå og Trøndelag.

Trondheim gjennomførte et fantastisk oste-VM med lun stemning. På toppen av det hele ble det altså kronet med en lokal vinner blant de 4 502 ostene. Sterkt!

Hva er egentlig greia med trøndersk ost? Med utsyn over ostedisken på St Hanshaugen i Oslo, med tenkende, fjernt blikk, har jeg grublet litt over dette.

Jeg har hatt gleden av å smake ost fra mange produsenter i regionen og det er mange som utmerker seg. I tillegg har jeg hatt gleden av å besøke flere av Trondheims spisesteder, hvor mye av fokus er kortreist, også oster.

Når dette kombineres med særdeles gode ferdigheter og høy kreativitet, er det ingen grunn til å lure på hvorfor byen har restauranter som Michelin-inspektørene er meget fornøyde med. Det må være en sammenheng her?

Høy kvalitet gir større forventninger og krav skjerpes. Når osteprodusentene leverer på dette, snakker vi vinn-vinn.

Det er tradisjon for beitedyr i Trøndelag. Fylket har store beiteområder og nest flest jordbruksbedrifter med seterdrift. Det er gode beiter som gir melk, som igjen blir til gode oster.

Tradisjonsmat og kultur står sterkt i regionen og er i utvikling. Høsten 2022 ble toårig Fagskole i håndverksysting/verdiskaping etablert. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Sogn Jord- og Hagebruksskule, Norsk Gardsost og Trøndelag høyere yrkesfagskole avd. Trondheim.

Fagskolen vil være en drivkraft til styrking av framtidig gårdsproduksjon av meieriprodukter i Trøndelagsregionen. Ragnhild Nordbø er en av landets mest kompetente på ysting. Hun er sentral i fagskolen og bor i Rennebu. Nordbø er budeie og yster, i tillegg til styreleder i Grindal Ysteri.

Etableringen av Norsk Gardsost for 26 år siden var et grasrotinitiativ, for å kunne utnytte mulighetene som lå i lokal foredling av melk fra gården. Organisasjonen som organiserer de fleste innen småskala melkeforedling har vært pådriver for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.

Organisasjonen arrangerer Ostesymposium og NM i ost. Styrelederen er Ragnhild Nordbøs yngre søster, Turid Nordbø, som også bor i Rennebu. Hun er budeie, yster og daglig leder i Grindal Ysteri.

Det er mye Trøndelag i monitor i oste-Norge nå.

I 2016 vant som kjent, meget overraskende, blåmuggosten Kraftkar fra Tingvollost oste-VM i San Sebastián i Spania. Dette ga den «norske osterevolusjonen» kraftig medvind.

Bekreftelsen på at vi har fantastiske muligheter for å lage god ost, ga selvtillit. Dessuten forsto de fleste av oss at småskalaost koster penger og denne aksepten ser vi ut til å ha beholdt. Dette er mye av grunnlaget også for fremtidig suksess.

Gangstad startet opp i 1998 og er i dag en betydelig produsent av ost, men også iskrem. De var det første autoriserte gårdsysteriet på kumelk i landet. Ysteriet er en viktig del av Den Gylne Omvei i Inderøy, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere reiselivsaktører og er en suksess.

Utviklingen av produktet «gårdsturisme» har skjedd raskt de siste årene. Immobiliteten som pandemien medførte, ga innenlandsk turisme i en helt annen målestokk enn noen gang.

Opplevelser knyttet til gårdsdrift, dyr, ysterier, gårdsbutikk og servering var konsepter som ble veldig populære. Jeg tror dette er en bølge vi ikke har sett toppen av. Trøndelagsregionen står sterkt her med mange forskjellige tilbud.

Hva er framtiden for trønderost? Med Gangstads VM-suksess og i tillegg til andre fantastiske ysterier som Grindal Ysteri, Hitra Gårdsmat og Orkladal Ysteri som har oster av høy klasse, er jeg veldig positiv til fremtiden.

Regionen vil forbli et kraftsentrum i Oste-Norge, forholdene ligger godt til rette. Og som en ostebonde fortalte meg for noen år siden: Ost gjort riktig er en virksomhet du kan tjene gode penger på!

Jeg gleder meg til å komme tilbake til Trøndelag snart, til matgleden og gjestfriheten!

