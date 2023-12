Publisert: 26. desember 2023 kl. 21:40 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Statsforvalterne la nylig fram forslag til tiltaksplaner for villreinen. Forslagene vekker mye engasjement. Det er bra, for vi har et helt spesielt ansvar for å beskytte villreinen i Norge, og tiltakene blir best når alle berørte interesser er aktivt med på å utvikle dem.

Mange som bruker villreinfjellet, og alle påvirker villreinen i større eller mindre grad. Villreinen har stor kulturell betydning for lokalsamfunnet, også som inntekt for grunneiere. Villreinen er også en del av grunnlaget for lokal bosetting mange steder.

Kjersti Bjørnstad (Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Klima- og miljødepartementet

Det er bred enighet i Norge om at vi må ta vare på villreinen. Dessverre har utviklingen for villreinen gått i feil retning over lang tid, og seks av de ti største villreinområdene i Norge har dårlig kvalitet. Dette betyr at vi må gjøre mer for å sikre at arten overlever.

I løpet av 2024 kommer regjeringen med en stortingsmelding om villrein som omfatter alle de 24 norske villreinområdene. I tillegg har vi bedt Miljødirektoratet lage utkast til tiltaksplaner for de 10 nasjonale villreinområdene. Statsforvalterne og andre har gitt innspill til disse tiltaksplanene, tilpasset utfordringene i hvert område.

Den 20. desember fikk mitt departement oversendt de første tiltaksplanene. Disse er vårt faggrunnlag når vi skal jobbe videre med tiltak for villreinen. Det ligger solid arbeid og fagkompetanse bak forslagene. Publikum har også hatt mulighet til å komme med innspill.

Tiltaksplanene vekker mye engasjement. Selv om det er bred enighet om at vi må ta vare på villreinen, mener flere at noen av forslagene legger for mange begrensninger på både næringsliv og friluftsliv. Dette engasjementet er et godt tegn. Vi har tidligere varslet at vi trenger kraftfulle tiltak for å bedre situasjonen for villreinen. Reaksjonene reflekterer at vi nå har forslag til kraftfulle tiltak. Samtidig er ikke forslagene fra Statsforvalteren endelige. Fremover vil vi sette i gang en tydelig medvirkningsprosess. Tiltaksplanene skal på høring i løpet av 2024. Vi skal også ha dialog med berørte kommuner og fylkeskommuner i forkant av høringen. Før vi beslutter er vi opptatt av å involvere kommunesektoren og alle andre berørte interesser og brukere av villreinfjellet. Forslag til tiltak og ny politikk skal komme fra de som vil merke denne politikken mest.

