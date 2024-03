Publisert: 10. mars 2024 kl. 19:52 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

11. mars markerer begynnelsen av ramadan for 2024, en hellig måned der muslimer i Trondheim og over hele verden faster. Fra soloppgang til solnedgang avstår tilhengerne fra både mat og drikke. I år vil muslimer i Trondheim faste omtrent 16 timer hver dag.

Fasting anses å være obligatorisk for alle voksne muslimer som er fysisk og mentalt kapable, med unntak for barn, syke og de som ikke kan faste av helsemessige årsaker. Kvinner er også unntatt fra fasting under menstruasjon, samt reisende.

Ramadan har en unik betydning både for enkeltpersoner og familier innenfor muslimske samfunn, preget av felles deilige måltider med venner og kjære. Imidlertid kan Ramadan for mange muslimer i Norge, vekke følelser av ensomhet og lengsel etter familiære bånd.

Derfor er det viktig å fremheve sosiale initiativer i Trondheim som kollektive iftarer, fastebrytende måltider, organisert av mange frivillige organisasjoner, inkludert «Ramadan gjest» og Det Muslimske Samfunnet i Trondheim (MSiT). Disse initiativene har som mål å forene mennesker fra ulike bakgrunner for å delta i ramadan-opplevelsen og sammenkomster.

Det kan være fint å revurdere å bruke det vanlige uttrykket «stakkars dere» ovenfor den fastende muslimen. Mens uttrykket kan virke sympatisk, kan den utilsiktet formidle et negativt inntrykk til muslimer som betrakter faste som en kilde til stolthet og åndelig oppfyllelse. Uttrykket vi bruker er «Ramadan Kareem» eller «Ramadan Mubarak» som kan oversettes til henholdsvis «gavmild ramadan» eller «velsignet ramadan», eller på godt norsk: God ramadan.

Katastrofen i Gaza veier tungt på mange medlemmer av det muslimske samfunnet, som føler en dyp følelse av solidaritet og sorg for de pågående tragiske hendelsene. Å være vitne til daglige scener av sult, vold og ødeleggelse, som spesielt påvirker tusenvis av uskyldige ofre, inkludert barn, kaster en dyster skygge over årets ramadan.

Derfor ble det bestemt at årets eid, høytiden etter ramadan som er planlagt til 10. april, vil ha et tema rundt medfølelse og solidaritet med de uskyldige ofrene i Palestina og Gaza.

Når muslimer i Trondheim og rundt om i verden nå begir seg ut på denne åndelige reisen i ramadan, opprettholder de verdiene av medfølelse, solidaritet og fellesskap. Ramadan Kareem til alle!

