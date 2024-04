Han har reddet tusenvis av skudd, RBK-legenden Ola By Rise. Nå skal han redde våre gutter og menn. Publisert: 26. april 2024 kl. 08:06 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Denne uka kom Mannsutvalget med sin rapport. I utvalget har blant andre Ola By Rise sittet, og RBK-legenden og nå kommunaldirektør innrømmer at han lurte på hvorfor akkurat han ble valgt inn.

I ukas Omadressert forteller han om arbeidet, tiltakene som foreslås og hans hjertesaker i den over 300 sider rapporten.

* Men er det så hardt å være mann at man trenger et eget Mannsutvalg?

* Er det krise for gutta som nå vokser opp?

* Er kvinnekampen død og begravet?

* Hvor er det skoen trykker mest?

* Er fleksibel skolestart så lurt?

Vi dveler også litt ved om det er rett å fjerne å fjerne ordet kvinne fra setningen «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling» i likestillings- og diskrimineringsloven.

Vi er også innom de polstrede barna som vi ikke tåler motgang, og får tips om hvor man kan gjemme seg for å skrolle på mobilen så barna ikke ser det.

I tillegg får vi høre om den gangen Terje Eidsvåg fikk sjokk da han fikk vite at han ble far. Og ikke minst om Siv Sandviks «begeistring» over sønnens bygge-egenskaper i Minecraft.

Og: hvorfor blir ikke Ola By Rise Trondheims første kultur- og idrettsbyråd?

HØR podkasten Omadressert ved å klikke på bildet i toppen eller der du vanligvis hører podkast (iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).

Tidligere episoder hører du HER.