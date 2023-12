Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:49 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Mange som går på videregående skole i dag misliker den nåværende fraværsgrensen. Vi mener at den bør forbedres.

Hvis du ikke har legeegenerklæring etter å ha vært syk får du fravær, mange mener derfor fraværsgrensen rammer de som allerede har helseproblemer ekstra hardt. Elever med kroniske lidelser sliter ofte med oppmøte. Fraværsgrensen kan hindre dem i å fullføre skolen.

De som vil ta førerkort får også mye fravær, fordi nødvendige kjøretimer ikke regnes som gyldig fravær. Selv om kjørebevis og/eller kjøretøy øker sjansene for å skaffe seg lærlingplass eller arbeid etter skole.

Folk må selvfølgelig møte opp i timene for å lære. Elever kan ikke skulke for gøy. Fraværsgrensen forbereder ungdommer for arbeidslivet, og får dem til å prestere bedre. Etter at fraværsgrensen ble innført har fraværet sunket med 27 prosent skriver NRK.no. I tillegg har gjennomsnittskarakteren til elever økt etter at den ble innført.

Men fraværsgrensen har et stort forbedringspotensial. Den kan ikke knuse motet til dem som sliter med å komme på skolen. Elever som har helseproblemer, har skadet seg eller mistet en slektning, bør få økt fraværsgrensen til 15 prosent.

Mange elever som går yrkesfag trenger en form for kjøretøy for å kunne komme seg på arbeid. En så enkel ting som å gjøre kjøretimene til gyldig fravær kan hjelpe mange. I dag kan inntil tre dager av den obligatoriske kjøreopplæringa inngå som dokumentert fravær. Dessverre er vanlige kjøretimer ikke en del av dette.

Fraværsgrensen er nødvendig, men må kunne tøyes litt for folk som kanskje sliter fysisk og psykisk. Å ta kjøretimer eller oppkjøring bør også regnes som gyldig fravær. Vi trenger både førerkort og fagbrev for å komme oss på jobb.

Dette er et av bidragene til Adresseavisens Debattklubben. Adressa ønsker å løfte unge stemmer i fylket og oppfordrer alle mellom 16 og 19 år til å dele sine meninger med oss. Konkurransen er nå avsluttet. Bli med neste år!