Desperate mennesker spiser blader og eselfôr for å overleve. Kan det bli mørkere? Publisert: 29. februar 2024 kl. 22:51 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Seks barn har nå sultet i hjel av underernæring i Gaza. En firedel av befolkningen er «ett skritt unna» hungersnød, ifølge Verdens matvareprogram. Desperate mennesker spiser blader og eselfôr for å overleve, melder NRK. Kan det bli mørkere? Den humanitære katastrofen forverres dag for dag. Det kan ikke fortsette. USAs president Joe Biden må stille reelle krav til Israel, slik stadig flere av hans egne velgere mener han må.

Rundt 30 000 mennesker rapporteres drept så langt. Bildene og rapportene vi får se og høre, er skrekkelige. Mødre som prøver å trøste sine blodige og skrekkslagne barn. Barn som må gjennomgå amputasjon uten bedøvelse. Mengden med palestinske menn som desperat kjemper om å få kjøpt et brød hos en baker i Rafah. Samtidig som befolkningen på 2,2 millioner er innesperret, mangler mat og medisiner, står det hundrevis av lastebiler med nødhjelp i kø utenfor grensene. Selv om FN i januar ga Israel tydelig beskjed om å sikre at nødhjelp kom fram, er det nå mange færre leveranser som slipper inn i Gaza. Det har mange forklaringer. FNs rettighetsekspert, Michael Fakhri, hevder at Israel med overlegg hindrer leveranser. Men det beror også på at det er for farlig for hjelpearbeidere å reise inn fordi desperate folk angriper forsendelsene. Det foregår også kamphandlinger ved grensa og israelske aktivister har tidvis blokkert grensa. Etter fem måneder med krig, ligger store deler av Gazastripen i grus. Folk er helt avhengig av hjelp for å overleve.

En våpenhvile må iverksettes raskt. Biden mener den kan være på plass innen få dager. Samtidig må han blir mye mer tydelig overfor Israel. Han bør lytte til sine egne velgere der stadig flere amerikanere er sterkt kritiske til Israels krigføring i Gaza. Biden har hele tiden støttet Israel, men mange demokrater mener det har gått for langt. De er opprørte over Bidens mangel på fordømmelse over angrep på sivile, og det foregår nå en kampanje mot presidenten. Som en protest, stemte 100 000 velgere «blankt» i det viktige primærvalget i Michigan denne uka. Håpet er at frykten for å miste viktige velgergrupper fram mot presidentvalget, kan få Biden til å handle. Det må skje nå. Blodbadet og lidelsene må ta slutt.