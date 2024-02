Ordfører Kent Ranum (H) gir klar beskjed om at russiske skiløpere ikke er velkomne under VM i Trondheim neste år. Det er bra at han er så tydelig. Publisert: 6. februar 2024 kl. 20:58 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Så lenge Russland fortsetter sin krigføring i Ukraina, er det helt riktig å stenge russiske idrettsutøvere ute fra internasjonale mesterskap. President Vladimir Putin utnytter russiske idrettsprestasjoner for alt de er verdt. Gode plasseringer er viktig i russisk propaganda, både internasjonalt og internt i Russland.

Russiske medaljer i store mesterskap kan styrke kampviljen og øke russernes oppslutning om krigen. Flere kjente skiløpere støtter dessuten Putin når han igjen stiller til valg som president i mars. Tidligere OL-vinner i langrenn, Aleksander Legkov, og Russlands skipresident Jelena Välbe er to av dem.

Trondheims ordfører har svært mange med seg når han sier russerne ikke er velkomne til VM. Det er riktignok det internasjonale skiforbundet FIS som til slutt bestemmer, men det er prisverdig at Ranum sier fra, slik han nettopp gjorde til VG.

Vi er ikke bortskjemte med at byens toppolitikere sier sin hjertens mening om andre temaer enn lokalpolitikk. Hvis russiske utøvere får delta i Granåsen mens krigen fortsetter i Ukraina, vil det dessuten skape sterk lokal motstand.

Dessverre vedtok styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) i fjor at russiske og belarusiske utøvere skal få delta i idrettskonkurranser under nøytralt flagg. Det var et skuffende og prinsippløst vedtak under et møte der «solidaritet med Ukraina» var et av temaene.

Men i ski-VM er det FIS som bestemmer, og de trenger ikke følge i IOCs fotspor. FIS sa nei til russiske og belarusiske utøvere i internasjonale konkurranser sist høst. Dette er også en klar holdning i norsk idrett.

Norsk idretts talerør internasjonalt må fortsette å legge press på FIS, slik at de ikke ombestemmer seg og følger IOC. VM i Trondheim må ikke gi Putin en anledning til å feire propagandaseire.