Vi tåler ikke flere varslede partnerdrap. Publisert: 6. januar 2024 kl. 11:19 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Kvinnen som ble funnet drept av en tidligere kjæreste i Elverum tirsdag, ba om voldsalarm og omvendt voldsalarm, melder NRK. Hennes pårørende er dypt skuffet over politiet. Saken føyer seg inn i den bekmørke statistikken over vold i relasjoner. Like før jul vedtok Stortinget lovendringer som skal styrke sikkerheten til de som står i fare å bli utsatt for slik vold. Politi og rettsvesen må i økende grad bruke disse virkemidlene, som omvendt voldsalarm. Vi tåler ikke flere varslede partnerdrap

12. desember gjorde Stortinget endelig behandling og vedtak om lovendringer for å gjøre det lettere å ta i bruk det som kalles «omvendt voldsalarm». Det betyr at potensielle voldsutøvere må bære en elektronisk fotlenke som gir politiet beskjed om vedkommende beveger seg i et besøksforbud-område.

Fram til nå er det domstolene som har kunnet pålegge bruk av omvendt voldsalarm. Det er et mer inngripende og strengere virkemiddel enn besøksforbud. Siden ordningen ble innført i 2013, har bare i underkant av hundre mennesker blitt idømt omvendt voldsalarm. Samtidig påpeker Riksrevisjonens rapport fra i fjor at brudd på besøksforbud ofte ikke får konsekvenser. Derfor er det bra og på tide at loven endres slik at også politiet kan pålegge bruk av elektronisk fotlenke ved brudd på besøksforbud. Det er mager trøst for pårørende til drepte eller alvorlig skadde, men det gir politiet flere virkemiddel for å hindre noen av disse tragediene i tida som kommer.

Riksrevisjonens rapport i 2022 avdekket alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. «Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger», het det. Mellom 75 000 og 150 000 personer blir utsatt for slik vold hvert år. Det kan være fysisk, psykisk, seksuell og materiell vold mot nåværende eller tidligere partner, barn, unge, voksne og eldre. I mange av de mest alvorlige sakene er ofrene kvinner. Mange som har blitt drept av partner de siste åra, har vært i kontakt med hjelpeapparat eller politi i forkant. Lovendringen må sørge for at det tas mer hensyn til ofrene for vold i nære relasjoner. Å bryte besøksforbud må straffe seg. Omvendt voldsalarm må brukes oftere.