Publisert: 30. november 2023 kl. 07:03

På jobben min, Rambøll på Dora, kuttet de ut 100 parkeringsplasser i høst.

Etter å ha fått store p-bøter satte man seg motvillig på sykkelen. Det ble bygd garderober og ny sykkelparkering. Vi fikk gratis sykkelservice og kommunal sponsing av sykkelpiggdekk. Å sykle til jobben har blitt rene åpenbaringen. Sju kilometer på tilrettelagte motorveier for sykkel gjør at turen med sykkel tar kun 10 minutter lengre enn med bil.

Etter fire uker er batteriene i lårene blitt så ladet at det ikke lengre er noe ønske å gå tilbake til bilkøene. Med rett bekledning er heller ikke 10 minus på morgenen et problem. Stillesittende jobb kan være negativt for helsa, og nå ser jeg faktisk fram til den sykkelturen. Vel framme på jobb ligger også rene nye håndklær og venter på alle som kommer på to hjul eller bein. Nå ser jeg bare fram til den nye sykkeltunnelen som kommer.

En versjon av dette innlegget ble først publisert som en kommentar til kronikken Er det virkelig bærekraftig om alle eier en elbil?

