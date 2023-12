På lang sikt kan det bli katastrofalt om ikke USA fortsetter å støtte Ukraina, slik Joe Biden har lovet. Publisert: 18. desember 2023 kl. 21:04 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Den militære støtten til Ukraina er blitt offer for et uverdig politisk spill i både Europa og USA. På kort sikt er dette svært uheldig for ukrainernes legitime motstandskamp. På lang sikt er det katastrofalt, siden det kan styrke Russlands evne og vilje til å true flere naboland.

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte Oslo i forrige uke, fastholdt norske myndigheter at den allerede betydelige støtten til det krigsrammede landet opprettholdes og forsterkes. Zelenskyj kom direkte til Norge fra USA. Der blir president Joe Bidens løfter om mer Ukraina-støtte hindret av Det republikanske partiet, som ønsker løfter om strengere innvandringspolitikk i motytelse.

At dette slett ikke er tiden for innenrikspolitisk spill, synes ikke å bry republikanerne nevneverdig. Den nye speakeren i Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, har etterlyst en tydelig plan for hvordan Ukraina kan vinne krigen. Krigen er per i dag preget av stillstand. Den ukrainske motoffensiven har ikke vært spesielt effektiv. Frontlinjene har beveget seg lite over tid.

Det er likevel enormt viktig at Ukraina fortsatt kan stå imot den russiske krigsmakten. Vladimir Putin gjentok i forrige uke at målene hans er akkurat de samme som da krigen startet. Den såkalte denazifiseringen er et absurd og oppkonstruert begrep. Det betyr i praksis et regimeskifte i Kyiv. Eksperter påpeker også at Putin nå er svært opptatt av å ikke tape mer ansikt etter halvannet år med høye russiske dødstall. Noen fredsvilje er ikke å spore.

Heller ikke Ungarns høyrepopulistiske statsminister Viktor Orban – kjent for sin vennlige innstilling til Putin – går av veien for simpelt taktikkeri. I forrige uke blokkerte han en hjelpepakke til Ukraina fra EU-systemet og skrøt av det etterpå. Heldigvis er de fleste EU-ledere positive til mer Ukraina-hjelp.

Med mindre hjelp fra vestlige land, frykter enkelte at krigen vil forvandles til en tett og krevende geriljakrig i urbane områder. Det vil være enda mer katastrofalt for den ukrainske sivilbefolkningen.