Publisert: 28. november 2023 kl. 11:34 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Dessverre ser det ut som man holder på å gjøre den samme tabben som ble gjort for 23 år siden i Ravnkloa. Når vi først skal bygge nytt, hvorfor skal vi erstatte en modernistisk boks med en annen? Fire arkitektkontorer ble invitert til å komme med sin visjon av hvordan en ny fiskehall på Ravnkloa kan se ut framover, og nylig annonserte Trondheim havn resultatet.

Fisketorget på Ravnkloa ble anlagt i 1896, men ble i 1945 flyttet til en innendørs fiskehall. På 1960-tallet ble en midlertidig hall bygget, før det i 2000 ble erstattet av en permanent fiskehall. Så permanent viste den seg likevel ikke å være, når vi bare 23 år senere står og ser på fire nye forslag for å erstatte den. Den midlertidige hallen fra 60-tallet varte altså lenger enn den «permanente» fiskehallen fra 2000.

Henrik Giil Liisberg Foto: Privat

Hvordan kunne dette skje? I programmet til parallelloppdraget står det at «nye byggtekniske krav gjør at fiskehallen, slik den fremstår i dag, ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt». Man kan selvfølgelig stille spørsmål ved hvordan et bygg som ikke er 25 år gammelt engang, allerede er så utdatert at det heller lønner seg å bygge nytt enn å ruste det opp. I et samfunn som vektlegger bærekraft og gjenbruk stadig mer, virker ikke dette særlig miljøvennlig.

Så kan man spørre seg selv hvorfor man velger å bygge nytt. Jeg mener grunnen er enkel. Det eksisterende bygget er ikke pent og passer ikke inn i omgivelsene sine. Derfor er det ingen vilje til å bevare det heller. Og det er her det ser ut som man skal tabbe seg ut på nytt.

Her er forslagene for nye Ravnkloa. Foto: Illustrasjoner fra arkitektfirmaene Pir 2, Hus, Bergersen og Askim/Lantto og Key

For de fire nye forslagene imponerer ikke. Fra programmet står det at hensikten med parallelloppdraget er å «få belyst ulike arkitektoniske konsepter og grep [ …]». Likevel sitter vi igjen med fire modernistiske forslag. Dette til tross for at spørreundersøkelser og forskning gang på gang viser at opp mot 70 prosent av befolkningen foretrekker og trives best med tradisjonell arkitektur. En bivirkning av dette er at tradisjonelle bygg varer mye lenger, rett og slett fordi folk er mer villig til å bevare bygg de liker og trives med.

Den eksisterende fiskehallen var ikke pen, så da valgte man å rive den når den ikke lenger var funksjonell nok. Istedenfor å lære fra den tabben og innse at et byggs levedyktighet også er avhengig av at folk liker og trives med det, velger man nå å erstatte det med en ny, enda høyere boks. Hvis dette nye bygget ikke oppfyller de byggtekniske kravene om 25 år, skal vi rive det også?

Trondheim havn sier dette er en mulighet for å tenke nytt. Hva med å invitere inn et tradisjonelt forslag og la befolkningen bestemme? Kanskje det ville gitt oss en fiskehall som står lengre enn 25 år?

