Fredag 21. juli i 2023 ble en merkedag for film på kino over store deler av verden. Da hadde nemlig to av årets antatt største filmer premiere på samme dag, Christopher Nolans «Oppenheimer» og Greta Gerwigs «Barbie». Vanligvis sørger filmselskap for at storfilm spres utover året så de ikke ødelegger for hverandre. Det historiske unntaket fikk fort navnet «Barbenheimer» og skapte en kinofeber uten like. Det har aldri skjedd før at de to mest sette filmene på kino i Norge i løpet av et år hadde premiere på samme dag. I tillegg står de igjen som to av årets beste i sine sjangre.

Det kan innvendes at om «Barbenheimer» lyktes i å løfte kinoopplevelsen til en bred attraksjon og snakkis igjen, så førte det også til at mange andre filmer havnet litt i skyggen. Nesten 1,2 millioner kinobilletter ble solgt til de to filmene i Norge. Det viser at den gode og smarte storfilmen slett ikke er død på kino.

Et annet særtrekk ved året er at de store strømmetjenestene har skjønt at det kan lønne seg å lansere de største og beste filmene på kino. På vår tradisjonelle liste over de 20 beste filmene med premiere i Norge i løpet av året gjelder det Martin Scorseses «Killers Of The Flower Moon» og Bradley Coopers «Maestro». Scorseses storfilm er den dyreste filmen produsert av Apple TV, mens Coopers biografiske drama om Leonard Bernstein er Netflix’ største oscarsatsing i år. Begge ble lansert for strømming etter en periode på kino først.

Mens den norske filmbransjen diskuterer om strømmefilmer kan og bør få Amanda-pris, har det blitt mindre vanlig at gode amerikanske filmer har urpremiere som strømmefilm. Oppmerksomheten og diskusjonen om en film som en festival- eller kinopremiere gir, kan fortsatt avgjøre om filmer drukner i strømmen.

Bradley Cooper som Leonard Bernstein og Carey Mulligan som Felicia Montealegre i «Maestro» som gikk på kino like før den kom på Netflix til jula. Foto: Jason McDonald/Netflix

Kvalitetsmessig var 2023 et toppår. Det lover godt at de to øverste filmene på lista er debutfilmer. «Aftersun» og «The Quiet Girl» er begge relasjonsdrama om barn og voksne. De behandler vanskelige følelser til gripende film. Fantastiske barneroller og svært gode voksne skuespillere preger helstøpte, uforglemmelige filmer. Charlotte Welles og Colm Bairéad har laget ikke bare årets beste debutfilmer. Det er to av tiårets sterkeste filmdebuter.

Det norske filmåret har vært midt på treet kvalitetsmessig. Av lovende debutfilmer om vanskelige følelser føyer også Franciska Eliassens «Den siste våren» seg inn. «La elva leve» pirket godt i fortsatt aktuell, nær norsk historie. Bare én norsk film nådde opp på årets Topp 20-liste, nemlig skremmende aktuelle «Praying for Armageddon» av Tonje Hessen Schei og Michael Rowley. Dokumentaren illustrerer hvorfor konflikten i Midtøsten og nå krigen i Gaza ser ut til å gå fra vondt til verre. Det er ikke en film til å bli optimistisk av, men som mange av årets beste filmer gir den en forståelse av hvorfor verden er som den er.

