Publisert: 6. april 2024 kl. 15:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det finnes en annen tilnærming til fotballen enn profittmaksimering. Når det hevdes at det eneste alternativet for sportslig suksess er å hive seg med i kommersiell fotballkarusell, tar Birger Løfaldli feil. Det er ikke slik at RBKs verdigrunnlag handler om profittmaksimering. Det er heller ikke slik at profittmaksimering på kort sikt er det beste for Rosenborg.

Dobler vi sesongkortprisene på Lerkendal, kan det hende vi fortsatt hadde beholdt 70 prosent av sesonginnehaverne og dermed fått høyere inntekter. Men om det var tilfelle, ville det vært det riktige å gjøre? Eller har det en større verdi for fremtiden at vi får med alle videre?

Morten Hansen Foto: Privat

Dette er noe av tankegangen for meg som er motstander av showkampen med United. Hva gjør dette for RBKs inntekter på kort sikt, og hva kan det gjøre med fremtidens inntektspotensial? Kan en slik kamp promotere engelsk fotball mer en det som er sunt for det trønderske fotballpublikummet?

La oss si at trønderske fotballtilskuere bruker 30 millioner på billetter, pølser og is til showkampen i sommer. Jeg kjenner ikke fordelingsnøkkelen mellom arrangør, United og RBK. Men jeg tar det for gitt at United skal ha den største delen av kaka. Kunne man sett for seg at noen av de millionene United stikker av med til slutt hadde havnet i RBK? Kan det tenkes at far og mor tar med seg de to barna på RBK-United på bekostning av RBKs øvrige kamper? Kan kjøp av United-drakt komme i stedet for kjøp av RBK-drakt?

Selv om United i det daglige ikke er en sportslig konkurrent til Rosenborg, er engelsk fotball en sterk konkurrent til norsk fotball. Skal vi da slippe inn denne konkurrenten i vår stue for å markedsføre seg? Ville Bunnpris gitt Kiwi direkte tilgang til sine kunder for å drive markedsføring for Kiwi?

Jeg har ingen problemer med at RBK spiller treningskamper mot andre lag (med unntak av Molde). Men problemet er at dette ikke er en treningskamp med sportslig bakteppe. Dette er en markedsførings- og pengemotivert kamp som sikkert også har noe sportslig utbytte.

Så til det største spørsmålet. Trumfer sportslig suksess alt? Nei. RBK er og skal være noe mer enn en profittmaskin. Derfor skal ikke RBK finne den maksimale profittmarginen når det gjelder priser på sesongkort. For meg personlig ønsker jeg at jeg skal se på RBK med stolthet om 20 år. Da er det viktig at det RBK gjør i dag ikke ødelegger for et RBK i fremtiden. Selv om showkampen i seg selv kanskje ikke er så ille, vil det på sikt kunne slå beina under livsgrunnlaget til RBK. Engelsk fotball har et sterkt grep om norske fotballtilhengere uten at vi trenger å bidra til å styrke det ytterligere. Jeg hadde heller sett RBK ta en busstur til Levanger, Steinkjer eller Rissa for en gratis treningskamp. På lang sikt tror jeg det fort kunne gitt mye større verdi enn det showkampen skaper.