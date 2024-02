Han har styrt byen i 100 dager, men har Kent Ranum fått det til? Og hvordan er det å stå på sidelinja i de viktigste sakene? Publisert: 9. februar 2024 kl. 07:48 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

3. februar var det 100 dager siden Kent Ranum overtok ordførerklubba fra Rita Ottervik.

I ukas omadressert forteller han om disse dagene. Hva han har fått til, og hva han ikke har fått til.

Han tar oss med tilbake til dagen det ble kjent at han ble Høyres ordførerkandidat, og vi får høre klippet som inntil da var hans største politiske bragd.

Vi lurer også på om hvordan en ordfører, som snart blir byrådsleder, kan være inhabil i store byutviklingssaker. Hva vil han gjøre med eiendommene han eier? Vi får høre om den spesielle julaften. Om hans nei til russiske utøvere under Ski-VM i Trondheim og hvordan livet har forandret seg etter valget.

Og ikke minst får vi høre om middagen han hadde med Dronning Sonja på K.U.K i forrige uke. Da fikk Ranum klar beskjed fra dronningen om å fortelle en ny vits, og at han kunne «dra på litt». Hør begge her, og bedøm sjøl om hvilken som er best.

HØR podkasten Omadressert ved å klikke på bildet i toppen eller der du vanligvis hører podkast (iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone). Tidligere episoder hører du HER.

Eller på Spotify her.