Det gir ingen mening å reversere en reform som fungerer. Publisert: 4. januar 2024 kl. 21:01 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

På grunn av krig og dyrtid har Støre-regjeringen vært ærlige på at ikke alle løfter fra Hurdalsplattsplattformen blir innfridd. Punktet om å reversere domstolsreformen kan de mer enn gjerne se bort fra. I trangere tider gir det ingen mening å endre på en reform som både har bedret rettsikkerheten og økt effektiviteten. Det må til og med Senterpartiet innse.

Hva mener du om domstolsreformen? Si din mening i kommentarfeltet nederst - og husk fullt navn!

Partiet har regjeringsmakt og har med det store muligheter til å gjennomføre politikk som hindrer fraflytting, øker næringsvirksomheten i distriktene og gjør det mulig for flere å leve gode liv i hele landet. Det er politikk vi heier på. Vi har derimot ingen entusiasme for planen om å gjeninnføre strukturen domstolene i Norge hadde før Solberg-regjeringen gjorde endringer i 2021.

I 2019 slo Riksrevisjonen alarm. Saksbehandlingen i norske domstoler gikk så sakte at rettssikkerheten var truet. Den daværende borgerlige regjeringen reduserte antall tingretter fra 60 til 23. Det skjedde ved at flere tingretter fikk felles ledelse, mens antall rettssteder forble det samme. Rettsstedene i for eksempel Namsos og Steinkjer består, selv om arbeidet ledes og koordineres av en sorenskriver for en samlet Trøndelag tingrett i Trondheim.

I høst kom Riksrevisjonen med en oppfølging av den forrige rapporten. Selv om ikke alle frister holdes, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid vesentlig redusert. Ifølge Domstolsadministrasjonen henger framgangen sammen med reformen dagens regjering vil reversere.

Siden Ap og Sp tok over styringen av landet høsten 2021, har ansatte ved norske domstoler levd i uvisse. Til VG sier Høyres Peter Frølich at trusselen om reversering henger som en forbannelse over domstolene. Vil tingrettene splittes igjen? I så fall når? Svarene har regjeringen ennå ikke. Justisdepartementet innrømmer selv overfor Riksrevisjonen at den «uavklarte situasjonen kan gjøre det mer krevende å oppnå full effekt av reformen».

Høringsrunden ble avsluttet i fjor vår. Regjeringens somling kan i verste fall gå på rettssikkerheten løs. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bør gjøre det klart at reverseringsplanene plasseres i en låst skuff.