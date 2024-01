Leon Bafondoko ble utsatt for rasistisk hets da han deltok i en debatt om barnehage. Nå tar han et viktig oppgjør med rasismen. Publisert: 11. januar 2024 kl. 22:26 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Saken startet med at Bafondoko, som er samfunnsdebattant og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Trondheim, reagerte på at noen foreldre sender barna i barnehagen mens de selv tar «voksenfri». Han arbeider selv i barnehage, og som privatperson sendte han inn et innspill til regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

VG intervjuet ham om temaet, og han deltok i programmet «Dagsnytt 18» på NRK. Etterpå fikk han sterke doser rasistisk hets, både i medienes kommentarfelt, på sosiale medier og på telefonen.

Bafondoko gjorde det eneste rette, han anmeldte hetsen til politiet. Det er liten tvil om at kommentarene og meldingene han fikk, bryter ytringsfrihetens grenser og dermed er ulovlige. Loven sier at den som kommer med en «diskriminerende eller hatefull ytring», kan straffes med bot eller fengsel i inntil tre år. Hvis vi skal få bukt med rasistiske og hatefulle ytringer, er det viktig at politiet straffeforfølger slike saker.

En viktig årsak til at Bafondoko anmelder saken, er at mange som tilhører minoriteter, kvier seg for å stå fram med det de mener. De orker ikke belastningen med å få samme hets som han har fått.

Bafondoko er bror av fotballspilleren Mushaga Bakenga, som kjemper mot rasismen i fotballen og som er nominert til å bli Årets trønder. – Jeg er blitt kalt apekatt og blitt bedt om å dra tilbake til jungelen, har Bakenga fortalt til Aftenposten.

Politikere fra mange partier heier på Bafondoko når han tar dette oppgjøret. Også de som er uenige med ham i den aktuelle saken, er opptatt av at ingen som ytrer seg, skal bli møtt med rasisme.

Vi skal samtidig huske at rasismen gir seg flere utslag. Utallige barn med en annen hudfarge enn den tradisjonelt norske, opplever rasisme til stadighet. De blir utsatt for hets på butikken, på skolen og andre steder. Det er flott at Leon Bafondoko anmelder rasismen. Han må ikke bli stående alene. Vi har alle et ansvar for å forsøke å stoppe uakseptabel oppførsel.