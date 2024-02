Hun holdt ut lenger enn Rita Ottervik, men fortsatt ikke hatt makt. Kan det skje med ny styreform i Trondheim? Publisert: 23. februar 2024 kl. 08:56 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Samtidig som Trondheim Aps rabalderårsmøte, hadde Trøndelag Frp årsmøte. Men det var det ingen som fikk med seg.

Selv om Frp-topp Elin Marie Andreassen er glad for at Ap ikke er hennes parti, innrømmer hun at det er synd at et parti slites i stykker foran åpent kamera og mikrofon.

– Og jeg tror det vi så kun er en mellomlanding, sier hun.

Om litt innføres ny styreform i form av parlamentarisme i Trondheim. Men Andreassen heller kaldt vann i årene til folk som ønsker Frp inn i et byråd. Og hva har egentlig skjedd siden Kent Ranum overtok ordførerkjedet fra Rita Ottervik? Frp-Elin kommer med sine tanker rundt nettopp det.

Vi får også høre om den gang deler av hovedrussestyret, som hun var president for, havnet i boblebadet på Club 4. Det ble også rabalder.

Vi snakker også om vennskapsbyer som Andreassen har noen klare tanker om. Lørdag er det to år siden russerne invaderte Ukraina. Det snakker vi også om.

