Noen steder mangler de varme jakker. Andre steder får de ikke vintersko. Sånn går det ikke an å behandle folk som jobber i hjemmetjenesten i Trondheim. Publisert: 20. januar 2024 kl. 10:06 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Både politikere og administrasjonen snakker varmt om at Trondheim skal være en god arbeidsgiver og at sykefraværet må ned. Med det som bakteppe, er det nesten tragikomisk å lese om arbeidstøyet som tilbys dem som reiser rundt for å ta vare på trondhjemmere som trenger hjelp. På Saupstad forteller ansatte at de «fryser over alt» og at de hver vinter etterlyser varmere ytterklær. I Bergheim hjemmetjeneste fikk hundre ansatte nylig ti nye vinterjakker på deling. Men der har de ikke fått vintersko, slik de faste ansatte har fått på Saupstad.

Hva mener du om saken? Delta i debatten i kommentarfeltet nederst - og husk fullt navn!

Ansatte i hjemmetjenesten har både «gå-ruter» og «kjøreruter». Uansett rute må de ofte gå mye ute i løpet av dagen. Private klær har de verken lov eller lyst til å bruke. Uniformen viser brukeren hvem de er. Dessuten frister det lite å ta med lukter, smuss og bakterier hjem. – Vi møter litt av hvert ute i hjemmene vi besøker, og det holder ikke alltid å dekke til skoene med blått trekk, for å si det sånn, forklarer Hege Martinussen ved Bergheim.

Etter flere års kamp om at sko skal regnes som en del av arbeidsuniformen, vedtok politikerne at fra 2022 skulle ansatte i hjemmetjenesten få sko og sokker. Pengene skulle tas fra samme pott som alt annet, og flere steder henger de etter. I valget mellom vintersko og nok folk på jobb, velger de lokale lederne det siste.

Det valget trenger tilsynelatende ikke enhetsledere i mer mannsdominerte deler av kommunen å ta. Anita Røset, regionleder i Delta Midt, påpeker at de som jobber i bydrift, altså de som vedlikeholder alt fra vei til vann- og avløp, «har mer klær enn de klarer å bruke». Denne forskjellsbehandlingen mellom kvinne- og mannsdominerte yrker skjer ikke bare i Trondheim. I Fagbladet spør Christin Ø. Haslestad i Fagforbundet i Agder hvorfor kvinner ikke får like varme arbeidsklær som menn når de jobber i kulda. Det finnes ingen gode svar på det spørsmålet. Derfor må kommunen prioritere å holde de ansatte varme når kulda setter inn.