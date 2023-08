Både under valgkampen i 2013 og ikke minst etter at Erna Solberg ble statsminister, var det et stort fokus fra de partiene som kom inn i regjeringslokalene at store – og da selvsagt – robuste kommuner var målet for valgperioden 2013–2017.

Publisert: 28. august 2023 kl. 15:08 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.