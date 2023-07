Den trønderske fotballspilleren Mushaga Bakenga bommet på et straffespark, og ble overøst med rasistisk hets. Det er en påminnelse om at kampen mot rasismen ikke er over.

Publisert: 14. juli 2023 kl. 22:29